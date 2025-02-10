Энергетическими проектами Кыргызстана заинтересовались 10 китайских компаний

Министр энергетики Таалайбек Ибраев встретился с представителями ведущих энергетических компаний Китая в рамках своего визита в КНР. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Основной темой переговоров стало сотрудничество в области развития гидроэнергетики, возобновляемых источников энергии и модернизации энергетической инфраструктуры Кыргызстана.

Ключевые встречи и достигнутые договоренности:

Совместное Кыргызско-Китайское общество по строительству гидроэнергетики : обсуждены ключевые аспекты строительства малой ГЭС за плотиной Папанского водохранилища. Подчеркнута необходимость ускорения работ и ввода объекта в эксплуатацию до декабря 2026 года.

China National Nuclear Corporation (CNNC) : рассмотрены перспективы сотрудничества, включая проект строительства солнечной электростанции (СЭС) мощностью 400 мегаватт в Иссык-Кульской области. CNNC также выразила заинтересованность в развитии урановых инициатив в Кыргызстане.

Sun Energy Co. : делегация Министерства энергетики посетила солнечную электростанцию в аэропорту Шоуду и провела переговоры с руководством компании, реализующей проект СЭС мощностью 250 мегаватт в Баткенской области. Достигнута договоренность об ускорении процедур согласования.

China Machinery Engineering Corporation (CMEC) : Компания представила свои проекты и выразила надежду на сотрудничество. Министр энергетики пригласил CMEC к участию в крупных проектах в Кыргызстане.

Shongfuyan Group : Обсуждено сотрудничество в области возобновляемых источников энергии. Компания заинтересована в строительстве солнечной электростанции в Кыргызстане.

«Виндей» : Обсуждены текущая работа в отрасли и планы на будущее.

Beyondsoft : Компания выразила заинтересованность в строительстве ветряной станции в Кыргызстане.

TBEA : Обсуждены проекты строительства воздушных линий электропередачи, модернизации ТЭЦ Бишкека и прокладки кабельной линии в аэропорту Джалал-Абада.

Covec China Overseas Engineering Group Co.,Ltd. : Обсуждались вопросы строительства ГЭС и малых ГЭС. Компания выразила заинтересованность в сотрудничестве.

Molin Energy Company Limited: Прошли переговоры об углублении сотрудничества и строительстве ветровых и солнечных электростанций.

В ходе встреч Таалайбек Ибраев подчеркнул важность развития энергетического сектора Кыргызстана и привлечения инвестиций в отрасль.

Он также отметил потенциал страны в области зеленой энергетики и выразил готовность к сотрудничеству в реализации проектов по обеспечению населения бесперебойной электроэнергией. Китайские компании, в свою очередь, продемонстрировали заинтересованность в участии в проектах на территории Кыргызстана и выразили готовность к дальнейшему диалогу.