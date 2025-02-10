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Экономика

Энергетическими проектами Кыргызстана заинтересовались 10 китайских компаний

Министр энергетики Таалайбек Ибраев встретился с представителями ведущих энергетических компаний Китая в рамках своего визита в КНР. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Основной темой переговоров стало сотрудничество в области развития гидроэнергетики, возобновляемых источников энергии и модернизации энергетической инфраструктуры Кыргызстана. 

Ключевые встречи и достигнутые договоренности:

  • Совместное Кыргызско-Китайское общество по строительству гидроэнергетики: обсуждены ключевые аспекты строительства малой ГЭС за плотиной Папанского водохранилища. Подчеркнута необходимость ускорения работ и ввода объекта в эксплуатацию до декабря 2026 года.

  • China National Nuclear Corporation (CNNC): рассмотрены перспективы сотрудничества, включая проект строительства солнечной электростанции (СЭС) мощностью 400 мегаватт в Иссык-Кульской области. CNNC также выразила заинтересованность в развитии урановых инициатив в Кыргызстане.

  • Sun Energy Co.: делегация Министерства энергетики посетила солнечную электростанцию в аэропорту Шоуду и провела переговоры с руководством компании, реализующей проект СЭС мощностью 250 мегаватт в Баткенской области. Достигнута договоренность об ускорении процедур согласования.

  • China Machinery Engineering Corporation (CMEC): Компания представила свои проекты и выразила надежду на сотрудничество. Министр энергетики пригласил CMEC к участию в крупных проектах в Кыргызстане.

  • Shongfuyan Group: Обсуждено сотрудничество в области возобновляемых источников энергии. Компания заинтересована в строительстве солнечной электростанции в Кыргызстане.

  • «Виндей»: Обсуждены текущая работа в отрасли и планы на будущее.

  • Beyondsoft: Компания выразила заинтересованность в строительстве ветряной станции в Кыргызстане.

  • TBEA: Обсуждены проекты строительства воздушных линий электропередачи, модернизации ТЭЦ Бишкека и прокладки кабельной линии в аэропорту Джалал-Абада.

  • Covec China Overseas Engineering Group Co.,Ltd.: Обсуждались вопросы строительства ГЭС и малых ГЭС. Компания выразила заинтересованность в сотрудничестве.

  • Molin Energy Company Limited: Прошли переговоры об углублении сотрудничества и строительстве ветровых и солнечных электростанций.

В ходе встреч Таалайбек Ибраев подчеркнул важность развития энергетического сектора Кыргызстана и привлечения инвестиций в отрасль.

Он также отметил потенциал страны в области зеленой энергетики и выразил готовность к сотрудничеству в реализации проектов по обеспечению населения бесперебойной электроэнергией. Китайские компании, в свою очередь, продемонстрировали заинтересованность в участии в проектах на территории Кыргызстана и выразили готовность к дальнейшему диалогу.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/319466/
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