Производители предлагают установить минимальную контрольную цену на цемент

Отечественные производители цемента обратились в Торгово-промышленную палату (ТПП) с просьбой принять меры для стабилизации ситуации на рынке. По их словам, цементная отрасль страны, которая за последние 10 лет удвоила объемы производства (с 1,73 миллиона тонн в 2014 году до 3,1 миллиона тонн в 2024-м), оказалась под угрозой из-за роста импорта по демпинговым ценам.

Ключевые вызовы:

импортный цемент продается по заниженной стоимости, создавая неравные условия конкуренции;

существует практика занижения стоимости товара для снижения налоговых и таможенных платежей;

зафиксированы случаи контрабандного ввоза продукции.

Производители предупреждают, что демпинг может привести к сокращению рабочих мест, снижению налоговых поступлений и остановке производства, что негативно скажется на национальной экономике.

Предложения ТПП КР:

Установить контрольную минимальную цену на цемент в размере $100 за тонну. Продлить ограничение на ввоз цемента автотранспортом с марта по декабрь, разрешив импорт только через железнодорожные пути. Обязать строительные компании использовать отечественный цемент в государственных и крупных инвестиционных проектах.

ТПП подчеркивает, что международный опыт показывает эффективность подобных мер. Например, в Евросоюзе, США и России активно применяются антидемпинговые пошлины и ограничения для защиты внутреннего рынка.

Цементная отрасль играет ключевую роль в экономике Кыргызстана, обеспечивая тысячи рабочих мест и значительные налоговые поступления. Принятие предложенных мер, уверены в ТПП, позволит стабилизировать рынок и создать условия для дальнейшего развития сектора.