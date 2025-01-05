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Экономика

В Китае будут доплачивать за покупку смартфонов местных брендов

С 2025 года китайцы смогут получать субсидии при приобретении смартфонов, планшетов и смарт-часов местных марок, таких как Xiaomi и Huawei.

Ранее программа охватывала только автомобили и бытовую технику, но теперь власти решили стимулировать спрос и в сегменте электроники. Цель — поддержка национальных производителей и укрепление их позиций на рынке, сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, это очередной шаг Китая в борьбе за лидерство в мировой технологической гонке.

Стоит отметить, в рамках общей стратегии стимулирования внутреннего спроса и поддержки экономического роста власти Китая в 2025 году намерены выпустить специальные государственные облигации на сумму 3 триллиона юаней (около $411 миллиардов).

Эти средства будут направлены на различные программы, включая модернизацию оборудования в различных отраслях и обновление потребительских товаров.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/316050/
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