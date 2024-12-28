В реестр добросовестных предпринимателей включили восемь компаний КР

В реестр добросовестных предпринимателей Кыргызстана включили восемь компаний. Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции.

По данным ведомства, проведен отбор заявок предпринимателей для включения в этот перечень. Межведомственная комиссия по отбору субъектов предпринимательства определила следующие организации:

ОсОО «Алайку Органикс»;

ОсОО «Альянс Алтын»;

ОсОО «Кул Брос»;

ОсОО «Айко-Сейко»;

ОсОО «Аджи Сервис»;

ЗАО «Кока-Кола Бишкек Боттлерс»;

ОсОО «Бай Дыйкан»;

ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк».

Напомним, предприниматель, включенный в реестр: