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Экономика

В реестр добросовестных предпринимателей включили восемь компаний КР

В реестр добросовестных предпринимателей Кыргызстана включили восемь компаний. Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции.

По данным ведомства, проведен отбор заявок предпринимателей для включения в этот перечень. Межведомственная комиссия по отбору субъектов предпринимательства определила следующие организации:

  • ОсОО «Алайку Органикс»;
  • ОсОО «Альянс Алтын»;
  • ОсОО «Кул Брос»;
  • ОсОО «Айко-Сейко»;
  • ОсОО «Аджи Сервис»;
  • ЗАО «Кока-Кола Бишкек Боттлерс»;
  • ОсОО «Бай Дыйкан»;
  • ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк».

Напомним, предприниматель, включенный в реестр:

  • получает безвозмездное эфирное время на государственных телеканалах для медиарекламы;
  • получает налоговые и таможенные услуги вне очереди;
  • бесплатно участвует в международных выставках, ярмарках, форумах от КР;
  • освобождается от проверок на три года со стороны государственных контролирующих органов, за исключением проверок, осуществляемых в соответствии с налоговым законодательством КР, с момента включения в реестр добросовестных предпринимателей;
  • получает льготное финансирование в рамках реализации государственных программ кредитования.  
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/315645/
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