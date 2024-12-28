В реестр добросовестных предпринимателей включили восемь компаний КР

В реестр добросовестных предпринимателей Кыргызстана включили восемь компаний. Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции.
По данным ведомства, проведен отбор заявок предпринимателей для включения в этот перечень. Межведомственная комиссия по отбору субъектов предпринимательства определила следующие организации:
- ОсОО «Алайку Органикс»;
- ОсОО «Альянс Алтын»;
- ОсОО «Кул Брос»;
- ОсОО «Айко-Сейко»;
- ОсОО «Аджи Сервис»;
- ЗАО «Кока-Кола Бишкек Боттлерс»;
- ОсОО «Бай Дыйкан»;
- ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк».
Напомним, предприниматель, включенный в реестр:
- получает безвозмездное эфирное время на государственных телеканалах для медиарекламы;
- получает налоговые и таможенные услуги вне очереди;
- бесплатно участвует в международных выставках, ярмарках, форумах от КР;
- освобождается от проверок на три года со стороны государственных контролирующих органов, за исключением проверок, осуществляемых в соответствии с налоговым законодательством КР, с момента включения в реестр добросовестных предпринимателей;
- получает льготное финансирование в рамках реализации государственных программ кредитования.