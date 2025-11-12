10:37
Власть

В КР реестр ритуальных организаций будет вести Госагентство по делам госслужбы

В Кыргызстане реестр ритуальных организаций будет вести Государственное агентство по делам госслужбы. Соответствующее решение принято в кабинете министров.

Глава кабмина Адылбек Касымалиев подписал изменения в постановление № 258 от 15 ноября 2021 года, касающееся деятельности Госагентства по делам государственной службы и местного самоуправления.

Отмечается, что поправки приняты для реализации Закона «О погребении и похоронном деле». Они предусматривают расширение полномочий госагентства для формирования и ведения реестра ритуальных организаций.
