Кыргызстан экспортировал 470 тысяч литров крепкого алкоголя с начала 2024 года

Из Кыргызстана в Казахстан, Россию и Китай экспортировано 470 тысяч литров крепких напитков, содержащих 100 процентов спирта. Такие данные следуют из отчета Нацстаткома за январь – октябрь 2024-го.

Общая сумма экспорта алкогольной продукции составила 178 миллионов сомов, что эквивалентно $2 миллионам. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы экспорта снизились на 64,6 процента, а выручка — на 54,5 процента.

Эти страны стали основными потребителями кыргызской алкогольной продукции на международном рынке.