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Экономика

ЕАБР хочет видеть Азербайджан в числе акционеров банка

Евразийский банк развития хочет видеть Азербайджан в числе акционеров банка. Об этом в Алматы журналистам сообщил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

По его словам, ЕАБР надеется на расширение числа акционеров банка, одним из которых может стать Азербайджан.

Николай Подгузов отметил необходимость естественного роста ЕАБР через привлечение новых участников.

«Мы хотим активизировать нашу деятельность по привлечению новых участников в банк. Как банк, который оперирует в Евразийском регионе, мы видим, что в первую очередь кандидатами могут стать страны-соседи в Евразийском регионе. Очевидно, что такие государства, как Туркменистан, Монголия или Азербайджан, могли бы стать естественными партнерами банка. И страны Ближнего Востока вполне заинтересованы в инвестициях в Центрально-Азиатский регион», — сказал он.

По словам главы банка, каких-то конкретных результатов переговорного процесса он пока сейчас доложить не готов, потому что это всегда такая весьма тихая работа. Но уверен, что в 2025 году в ЕАБР смогут более осознанно сказать о новых государствах-кандидатах, которые будут проходить в банк.

ЕАБР — международный банк развития с уставным капиталом $7 миллиардов. Акционерами банка являются шесть стран — Россия, Казахстан, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. Процедуру присоединения к банку завершает Узбекистан.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313262/
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