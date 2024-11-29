Проблемы для мигрантов и бизнеса. Влияние на Кыргызстан санкций против России

США усилили давление на российский финансовый сектор. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело новые масштабные санкции. Как это может отразиться на Кыргызстане, который тесно связан с Россией?

Ограничения затронули банки, которые еще могли проводить международные платежи. Российские эксперты считают, что это самые масштабные санкции для российского финансового рынка с весны 2022 года. В черный список (SDN) попали более 50 банков, среди них крупный «Газпромбанк», его зарубежные филиалы и банк «Дом.РФ». Но в России еще остались не попавшие под санкции банки (со списком можно ознакомиться здесь).

Редакция 24.kg обратилась за комментариями к экспертам и Национальному банку, чтобы разобраться в возможных последствиях.

Что говорят эксперты

Эксперт по денежно-кредитным вопросам Бактыбек Шамкеев считает, что первыми ощутят последствия трудовые мигранты, которые отправляют деньги в Кыргызстан.

«Наши мигранты в России будут искать альтернативные пути перевода денег. Уже существуют схемы, которые обходят банковскую систему: «цыганская почта», исламские системы расчетов, переводы через третьи страны. Конечно, это увеличивает расходы, но лучше так, чем если переводы совсем остановятся», — отметил он.

Однако трудности возникли не только у мигрантов. Бизнес также сталкивается с серьезными проблемами.

«Наши предприниматели, оплачивая товары и услуги, терпят убытки из-за сложных процедур. К сожалению, созданная Министерством экономики Торговая компания пока не справляется с задачей. Более того, такие госструктуры несут риск коррупции, ведь они не в состоянии обработать большой объем запросов», — полагает Бактыбек Шамкеев.

Он добавил, что санкции могут привести к увеличению числа мигрантов, возвращающихся из России и других государств Центральной Азии.

«Это напрямую влияет на социально-экономическое положение Кыргызстана и рост безработицы. Правительство, конечно, старается, развивая новые отрасли: автомобилестроение, ипотечное строительство, энергетику, туризм и швейное производство. Но этого недостаточно», — заметил эксперт.

Он связал ситуацию и с военным конфликтом в Украине.

«Все это следствие конфликта между Россией и Украиной, который обостряется на фоне действий НАТО. Предсказать, как дальше будут развиваться события и какие последствия это принесет Кыргызстану, сложно», — подчеркнул Бактыбек Шамкеев.

Несмотря на трудности, он видит и положительные моменты.

«Руководство страны активно ищет новые источники финансирования, и это приносит результаты. Экономика показывает рост, а строительный бизнес, например, уже испытывает нехватку квалифицированных рабочих», — подытожил Бактыбек Шамкеев.

Что рассказали в Нацбанке

В Нацбанке рассказали, что, несмотря на санкции, банковская система Кыргызстана работает стабильно.

«Банки, финансовые организации и операторы платежных систем самостоятельно решают, с какими партнерами и платежными системами сотрудничать. При этом они должны учитывать риски и соблюдать требования законодательства, включая правила противодействия финансированию терроризма и легализации доходов», — отметили в регуляторе.

Там подчеркнули, что финансовым организациям важно тщательно оценивать риски и учитывать возможные санкции при работе с зарубежными партнерами и платежными системами.

В НБ КР сообщили, что принимают меры для защиты банковской системы Кыргызстана от негативного влияния международных санкций и минимизации рисков вторичных ограничений. Это необходимо для обеспечения финансовой стабильности республики.

«В рамках этой работы Национальный банк регулярно информирует коммерческие банки о возможных рисках, связанных с санкциями, и рекомендует усиливать контроль за операциями. В частности, им предлагают предотвращать сделки с товарами и лицами, включенными в санкционные списки. Кроме того, с банками постоянно проводят рабочие встречи», — рассказали в финансовом регуляторе.

И добавили, что банки постоянно проверяют клиентов и используют принцип «знай своего клиента» (KYC).