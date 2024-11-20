В 2024 году экспорт газа из Кыргызстана в Узбекистан увеличился в 5,3 раза

За 9 месяцев 2024 года экспорт природного и сжиженного газа из Кыргызстана в Узбекистан увеличился в 5,3 раза. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь в соседнюю страну из КР экспортировано 654,9 тонны природного и сжиженного газа на сумму $322 тысячи. Это в 5,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда отгрузили 127,4 тонны голубого топлива на сумму $52 тысячи.

В 2024 году Кыргызстан также отправил природный газ в Китай — 16,3 тонны на сумму $7,8 тысячи.