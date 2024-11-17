Цены на уран резко выросли после введения РФ временных ограничений на экспорт

Цены на уран резко выросли на 4$ — до 84$ за фунт после того, как Россия ввела временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США. Также подскочили акции уранодобывающих компаний.

Правительство Российской Федерации ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана. Премьер-министр РФ Михаил Мишутин подписал соответствующее постановление.

Речь идет о вывозе обогащенного урана в Соединенные Штаты или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции Америки. Исключением являются поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю РФ.

Решение по обогащенному урану принято по указанию президента России Владимира Путина в ответ на введенные Вашингтоном ограничения.

В мае президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта российского урана на территорию страны. Ограничения коснулись необлученного и низкообогащенного урана, произведенного на территории РФ или принадлежащими ей компаниями.