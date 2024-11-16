Эксперт рассказала, как новое постановление кабмина противоречит закону о ВИЭ

Президент Ассоциации малых ГЭС Эльвира Боромбаева обеспокоена новым постановлением кабинета министров № 183 от 12 апреля 2024 года, которое, по ее мнению, противоречит закону о возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). Об этом она рассказала 24.kg.

Эльвира Боромбаева отметила, что, согласно закону, объекты ВИЭ могут продавать всю неиспользуемую электроэнергию только энергетическим компаниям, а не обязаны отдавать 50 процентов выработки покупателю, как это указано в новом постановлении.

Она подчеркнула: закон о ВИЭ указывает, что объекты ВИЭ имеют право продавать всю электроэнергию, которая не используется для собственных нужд. Однако в постановлении говорится, что поставщики обязаны передавать не менее 50 процентов своей выработанной электроэнергии покупателю. Если покупатель не может купить эту энергию, поставщик должен продать ее другим потребителям.

«Это постановление нарушает закон о ВИЭ, который утверждает, что вся избыточная электроэнергия должна быть куплена электроэнергетической фирмой без дополнительных условий», — пояснила президент Ассоциации малых ГЭС.

Кроме того, в Законе «О нормативно-правовых актах» указано: документ имеет большую юридическую силу, чем постановление кабмина, что делает требование об обязательных 50 процентах продаж правовым нарушением.

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Эльвира Боромбаева также заметила, что для сектора ВИЭ важно взаимодействовать с государственными органами еще на стадии принятия таких решений, чтобы избежать подобных правовых противоречий. Она признала, что сегодня условия для сектора ВИЭ значительно улучшились по сравнению с предыдущими годами, а частный сектор проявляет доверие к государству и инвестирует в развитие отрасли. Однако, по словам главы ассоциации, для дальнейшего роста и развития сектора необходима поддержка в виде дополнительных финансовых инструментов и упрощенных условий.

«Мы говорим о капиталоемких и технологически сложных проектах, где каждый вложенный миллион требует значительных усилий и времени на возврат», — заключила она.