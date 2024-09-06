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Экономика

Второй самолет для Asman Airlines прибудет через месяц

Второй самолет для компании Asman Airlines прибудет в начале октября 2024 года. Об этом журналистам рассказал глава ОАО «Международный аэропорт «Манас» Манасбек Самидинов.

В ходе встречи первого борта из Канады он заявил, что еще один самолет прибудет через месяц, третий — в мае, а четвертый ожидают в конце 2025-го.

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Добавим, что первый рейс авиакомпании для пассажиров запланирован на 27 сентября по маршруту Бишкек — Ош. Стоимость билета составит 3 тысячи 100 сомов.

Напомним, международный аэропорт «Манас» сегодня, 6 сентября, принял первый самолет Dash 8 Q400 для Asman Airlines. Это турбовинтовой самолет ближнего действия, рассчитанный на перевозку до 80 пассажиров на расстояние до 2 тысяч километров. Он будет выполнять рейсы в Ош, Баткен и Джалал-Абад.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/304229/
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