Турция подала заявку на вступление в БРИКС

Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

По данным агентства, Анкара стремится укрепить свои международные позиции и развивать связи со всеми сторонами, видя в расширении БРИКС возможность усилить свое влияние на мировой арене. Администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана считает, что геополитический центр тяжести смещается от развитых экономик, и вступление в БРИКС позволит Турции занять более значимую роль в новой глобальной архитектуре.

Вопрос расширения БРИКС может быть обсужден на предстоящем саммите в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября, сообщили источники Bloomberg. В июне пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков отметил, что Кремль приветствует интерес Турции к вступлению в БРИКС. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также заявлял о желании Анкары присоединиться к организации во время своего визита в Китай.

На данный момент в состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. С 1 января к ним присоединились Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. В 2024 году в БРИКС председательствует Россия.