В Ошской и Баткенской областях появится дешевый уголь. Об этом 24.kg сообщил заместитель генерального директора ГП «Кыргызкомур» Суйунбек Мамашев.

По его словам, перед предприятием руководство страны поставило задачу — обеспечить юг КР доступным для населения твердым топливом, и «Кыргызкомур» начал разработку месторождений Урмизан-3 в Баткенской области и Загара-2 в Ошской. Сумма инвестиций составила $8 миллионов.

Уголь с этих месторождений будут поставлять населению.

Суйунбек Мамашев пояснил, что сейчас завершают кое-какие процедуры для начала работы на месторождениях, и Служба антимонопольного регулирования должна определить цену угля, прежде чем его начнут продавать.

По словам заместителя гендиректора ГП «Кыргызкомур», когда утвердят стоимость, пока не известно, но он заверил, что это будет до начала ОЗП. Пока предприятие ведет переговоры с частниками для организации топливных баз с недорогим углем.

Суйунбек Мамашев уверяет, что в 2023 году «Кыргызкомур» организовал несколько топливных баз в этих областях, где цены не поднимались выше 5 тысяч сомов. Однако в нашу редакцию каждый день поступали жалобы на то, что в Баткенской области стоимость твердого топлива достигла 13 тысяч 500 сомов за тонну.

Заместитель генерального директора ГП «Кыргызкомур» пообещал, что позднее предприятие объявит адреса топливных баз в Баткенской и Ошской областях, где можно будет купить недорогой уголь.