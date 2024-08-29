В Кыргызстане осталось около 100 аварийных школ. Об этом 24.kg сообщил заместитель директора Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ Талант Иманакун уулу.

По его словам, специально созданная комиссия выявила в стране 200 аварийных школ. В половине из них провели капитальный ремонт. Осталось еще около 100 школ.

Талант Иманакунов рассказал, что восстановить аварийные школы поможет Арабский фонд развития.

«У них есть программа по восстановлению старых школ. На нее фонд выделит $50 миллионов. Эти деньги пойдут на восстановление 34 школ. В сентябре мы внесем законопроект о ратификации на рассмотрение Жогорку Кенеша», — сказал Иманакун уулу.

Отметим, это будет второй транш выделяемых средств на школы. В 2019 году фонд выделял $30 миллионов на строительство 28 школ в Бишкеке и Сокулукском районе Чуйской области.