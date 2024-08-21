В Кыргызстане планируется производство КамАЗов

Главный специалист управления промышленности Министерства экономики и коммерции Кыргызстана Елдос Сагымбаев сообщил, что «Кыргыз Унаа Курулуш» рассматривает проект по выпуску грузовиков компаний KIA и Hyundai, информирует ТАСС.

Уточняется, что Кыргызстан планирует организовать на своей территории производство КамАЗов, а также небольших грузовиков типа Porter корейских компаний KIA и Hyundai.

По словам эксперта, разговоры о производстве КамАЗов на территории республики ведутся с Россией в рамках Евразийского экономического союза.

Также планируется совместное производство тяжелых грузовиков на базе китайской марки Shacman. Соответствующее соглашение подписано в мае 2023 года.