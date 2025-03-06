В селе Александровка КамАЗ провалился в яму

В селе Александровка в образовавшуюся яму провалился КамАЗ. Об этом 24.kg сообщили жители.

По их словам, в одном из районов села прорвало водопроводную трубу. Ее не ремонтировали, и на месте прорыва образовалась яма.

Один из жителей Александровки сообщил, что недавно туда провалился КамАЗ.

«С колонкой опять проблема. Вторая машина в этой яме. Сколько уже просили сделать? Я грязную воду пью из-за этого», — сказал он.

По словам мужчины, ЖКХ «Таза Булак» несет ответственность за ремонт водопровода. В водоразборную колонку с питьевой водой попадает грязь.

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