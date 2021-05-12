Российская компания «КАМАЗ» планирует выпускать машины в Кыргызстане

Российский «КАМАЗ» совместно с кыргызской компанией планирует выпускать машины в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по продвижению и защите инвестиций КР.

По ее данным, глава ведомства Алмамбет Шыкмаматов встретился с заместителем генерального директора по продажам автомобилей ПАО «КАМАЗ» Василием Цыгановым и региональным представителем компании в Центральной Азии Любовью Тюриной.

Отмечается, что 26 апреля на татарско-кыргызском бизнес-форуме, прошедшем в Казани, кыргызская фирма ОсОО «ДТ Техник» и российская ПАО «КАМАЗ» достигли договоренности в совместном сотрудничестве в сфере сборки грузовых транспортных средств.

«На сегодняшней встрече обсуждался вопрос организации сборки автотранспортных средств на территории Кыргызстана», — заключили в министерстве.

Фото Министерства по продвижению и защите инвестиций КР. Встреча с представителями компании «КАМАЗ»

ПАО «КАМАЗ» — советская, затем российская компания, производитель дизельных грузовых автомобилей и дизелей, действующий с 1976 года. Также выпускает автобусы, тракторы, комбайны, электроагрегаты, тепловые мини-электростанции и комплектующие.