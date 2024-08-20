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Экономика

Самые популярные товары: что закупают Кыргызстан и наши соседи

Торговля занимает важное место в экономике всех стран, включая Кыргызстан. В республику импортируют тысячи наименований различных товаров. Но какие самые популярные?

Редакция 24.kg выяснила, какие товары больше всего закупают Кыргызстан, Армения, Казахстан, Россия и Узбекистан. Для этого использовали данные из официальных источников, включая статистические и таможенные ведомства государств.

Кыргызстан

По сведениям Нацстаткома, объем торговли Кыргызстана товарами в январе — июне 2024 года составил $7,59 миллиарда. На импорт пришлось $6,3 миллиарда. Правда, здесь стоит учесть, что наша республика очень многое сейчас у себя не оставляет, а занимается реэкспортом.

Товары КР завозит в основном из Китая ($3,12 миллиарда), России ($1,13 миллиарда) и Казахстана ($351 миллион).

Больше всего мы закупаем:

  • легковые автомобили — $1,11 миллиарда;

  • машины посудомоечные, оборудование для заполнения — $1,03 миллиарда;

  • нефтепродукты — $409 миллионов.

С учетом численности граждан в 7,2 миллиона человек импорт на душу населения составил примерно $1,059.

Армения

По данным Национальной статистической службы Армении, объем ее торговли в январе — июне этого года составил $18,4 миллиарда. Импорт — $10,4 миллиарда.

В эту страну товары завозят в основном из России ($7 миллиардов), Китая ($442 миллиона) и Грузии ($345 миллионов).

Среди импорта лидируют:

  • драгоценные металлы — $6 миллиардов;

  • машины и оборудование — $1,2 миллиарда;

  • продукция горнорудной промышленности — $514 миллионов.

С учетом численности граждан в 3 миллиона 57 тысяч человек импорт на душу населения — около $3,4 тысячи.

Казахстан

По информации Бюро национальной статистики Казахстана, внешнеторговый оборот республики в январе — июне 2024 года составил $66,8 миллиарда. Импорт — $27,6 миллиарда.

РК закупает больше всего товаров в России ($7,9 миллиарда), Китае ($6,77 миллиарда) и Германии ($1,4 миллиарда).

Самые популярные импортируемые товары:

  • легковые автомобили — $11,8 миллиарда;

  • химическая продукция — $4,6 миллиарда;

  • продукты животного и растительного происхождения — $3,4 миллиарда.

С учетом численности граждан страны в 20 миллионов 159 тысяч человек импорт на душу населения составил $1,369.

Россия

По данным Росстата, общий торговый оборот РФ в январе — июне текущего года составил $337,8 миллиарда. Импорт — $130,4 миллиарда.

В основном страна закупает товары в Азии ($86,6 миллиарда), Европе ($34,9 миллиарда) и Америке ($6,9 миллиарда).

По импорту самыми популярными являются:

  • различные машины — $66,1 миллиарда;

  • металлы и изделия из них — $27,8 миллиарда;

  • химическая продукция — $25 миллиардов.

В 2024-м в России проживало 146,2 миллиона человек. В пересчете импорта на душу населения показатель составил $892.

Узбекистан

По сведениям Агентства статистики, общий внешнеторговый оборот страны за первые шесть месяцев этого года составил $31,8 миллиарда. Импорт — $18,8 миллиарда.

Ключевые партнеры Узбекистана — Китай ($4,9 миллиарда), Россия ($4 миллиарда) и Казахстан ($1,3 миллиарда).

Основные импортные товары:

  • машины и транспортное оборудование — $6,8 миллиарда;

  • промышленные — $2,8 миллиарда;

  • химические вещества — $2,3 миллиарда.

В 2024-м численность граждан республики составила 37,1 миллиона человек. В пересчете импорта на душу населения показатель составил $506.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/302259/
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