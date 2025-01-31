22:52
USD 87.45
EUR 90.81
RUB 0.89
Экономика

Государственная ипотека. Кто и как ее может получить

В Кыргызстане в последнее время активно началась развиваться государственное ипотечное кредитование. В республике запустили новую жилищную программу «Менин үйүм — 2024-2030» («Мой дом — 2024-2030»). Редакция 24.kg разбиралась, как получить государственную ипотеку и кто на нее может претендовать.

Основные требования для участников госипотеки:

  • На момент подачи заявления претенденту должно быть 18 лет.

  • Должен быть общий трудовой стаж или опыт в бизнесе длительностью два года. Он также попадает под требования, если работал в одной компании не менее года.

  • У участника или его супруги не должно быть собственного жилья в Кыргызстане.

  • За последние три года до даты подачи заявления у участника и его супруги не должно быть любых сделок, связанных с недвижимостью на территории страны.

  • Участник должен быть платежеспособным.

Виды ипотечного кредитования

Всего есть три вида ипотеки, на которые можно подать заявление, — социальная, льготная и доступная.

1
Социальная ипотека

  • Выдается сотрудникам бюджетной и частной сферы под 4 процента годовых до 25 лет.

  • Не требует первоначального взноса.

  • Подаваться могут многодетные семьи (пять и более несовершеннолетних детей).

  • Лица с ограниченными возможностями и опекуны.

  • Доступна для вдов и вдовцов, которые не состоят в браке и имеют несовершеннолетних детей.

  • Участвовать могут молодые специалисты до 35 лет в сельской местности.

  • Граждане, не состоящие в браке и имеющие несовершеннолетнего ребенка без записи об одном из родителей.

2
Льготная ипотека

  • Выдается под 4 процента годовых до 25 лет.

  • Отсутствует первоначальный взнос.

  • Предусмотрена для государственных и муниципальных служащих, а также для работников бюджетных сфер (учителей, врачей и других).

3
Доступная ипотека

  • Выдается под 8 процентов годовых до 25 лет.

  • Для частников необходим первоначальный взнос от 20 процентов.

Как подать заявку?

Заявки на участие в программе принимают в онлайн-режиме. Для регистрации необходимо пройти по ссылке на сайт ГИК и заполнить необходимые поля. После регистрации откроется личный кабинет на портале, а на номер придет смс с временным паролем для последующей установки основного.

Для входа в личный кабинет надо ввести ИНН и пароль, а после оплатить госуслуги в разделе "Оплата услуг«.Стоимость запроса на одного человека составит 179 сомов. За эти деньги ГИК делает запрос в госорганы, чтобы узнать семейное положение, продолжительность трудового стажа и наличие жилья у претендента.

Оплата и подтверждение

После оплаты необходимо подтвердить личный кабинет и одобрить согласие на обработку персональных данных. Согласие можно предоставить онлайн через мобильное приложение Balance.kg. Для этого нужно скачать приложение в Play Market или App Store и пройти в нем онлайн-идентификацию.

После идентификации в меню приложения нужно перейти во вкладку «Гос» и нажать кнопку «Регистрация в ГИК».

Подтверждение согласия и отправка заявки

Если заявитель в браке, то супруг или супруга должны отдельно скачать приложение, пройти онлайн-идентификацию и в меню «Гос» нажать кнопку «Согласие супруга(и)». Тогда в личном кабинете в разделе «Согласие на поиск персональных данных» отобразится отметка «Согласие получено».

После предоставления согласия на обработку персональных данных и оплаты в личном кабинете в разделе «Мои заявки» необходимо нажать на «Добавить заявку», внести дополнительные сведения и отправить заявку на проверку в ГИК. Статус заявки должен быть таким — «Отправлен на проверку».

Отметим, что госслужащие освобождены от уплаты налогов и отчислений в Соцфонд. Для определения трудового стажа им нужно прикрепить справку о заработной плате за последний год в личном кабинете в разделе «Мои документы».

Какой срок рассмотрения заявки?

Редакции 24.kg в ГИК рассказали, что в последнее время процесс рассмотрения заявки упрощен. Если ранее заявки рассматривали в течение двух-трех месяцев, то сейчас процесс занимает два-три дня. В течение этого времени участник получает обратную связь.

Могут ли отклонить заявку, если изменилось семейное положение?

Если ваше семейное положение изменилось после подачи заявки, обновите данные в личном кабинете на портале. Это не повлияет на очередь, если вы соответствуете условиям программы.

Изменение в составе семьи может повлиять на площадь предоставляемого жилья. ГИК проведет проверку, и если вы больше не подходите под условия программы, заявку отклонят.

Как изменения в трудовом статусе влияют на заявку?

Если заявитель был в очереди на получение ипотеки как госслужащий и сменил работу, его очередь сохранится, но условия ипотеки изменятся в зависимости от новой сферы деятельности.

Например, процентная ставка может увеличиться с 4 до 8 процентов.

Если заявитель потеряет работу или его доходы снизятся, это может повлиять на его способность платить по ипотеке. В таком случае ситуацию рассматривают индивидуально.

Надо ли повторно подавать заявку, если изменились обстоятельства?

Если у вас изменилось семейное или рабочее положение после подачи заявки, вам не надо подавать новую. Просто обновите информацию в личном кабинете на электронном портале.

Эти изменения не повлияют на вашу очередь, если вы по-прежнему подходите под критерии программы. ГИК проверит вашу заявку еще раз, чтобы убедиться, что вы все еще соответствуете требованиям.

Как ГИК проверяет доходы заявителя?

Доходы проверяют через систему «Тундук» с использованием данных Налоговой службы и Социального фонда. Документы от Соцфонда могут подтвердить доходы, а в некоторых случаях можно запросить справку о доходах от ГНС, даже если человек декларацию не подавал.

Налоговая служба может выдать специальную форму, подтверждающую доходы на основе имеющейся информации. В ГИК заметили, что по условиям программы нет требований к уровню доходов участников.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/302070/
просмотров: 63477
Версия для печати
Материалы по теме
Казахстан должен активнее развивать торговлю с Кыргызстаном — экспертное мнение
В 2024 году под колесами авто погибли 254 человека. ГУОБДД начало рейд «Пешеход»
Глава кабмина проверил строительство завода и жилого комплекса в Ошской области
Вице-мэр: Государство не компенсировало замену труб отопления для домов ГИК
Каныбек Туманбаев поручил ГИК построить ипотечные дома еще в нескольких городах
Управделами президента изымет ипотечные дома, если их будут сдавать в аренду
Кыргызско-Венгерский фонд докапитализируют на $34 миллиона
Услуги, производство и налоги. Как они повлияли на экономику страны в 2024 году
ГИК продаст конфискованные квартиры, но дороже, чем в программах госипотеки
Госипотека: сколько заемщик может задерживать выплаты, прежде чем потеряет жилье
Популярные новости
Для кыргызстанцев мясо оказалось самым недоступным среди стран ЕАЭС Для кыргызстанцев мясо оказалось самым недоступным среди стран ЕАЭС
В&nbsp;Кыргызстане планируется строительство завода по&nbsp;производству трансформаторов В Кыргызстане планируется строительство завода по производству трансформаторов
Все валюты подорожали относительно сома, кроме рубля. Курсы на&nbsp;27&nbsp;января Все валюты подорожали относительно сома, кроме рубля. Курсы на 27 января
Сом подорожал к&nbsp;евро, российскому рублю и&nbsp;тенге. Курсы валюты на&nbsp;30&nbsp;января Сом подорожал к евро, российскому рублю и тенге. Курсы валюты на 30 января
Бизнес
10&nbsp;миллионов сомов на&nbsp;старт бизнеса? Это реально с&nbsp;приложением &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; 10 миллионов сомов на старт бизнеса? Это реально с приложением «Мой О!»
&laquo;Яндекс Плюс&raquo; БЕСПЛАТНО на&nbsp;всех тарифах &laquo;Переходи на&nbsp;О! КОМБО&raquo; «Яндекс Плюс» БЕСПЛАТНО на всех тарифах «Переходи на О! КОМБО»
Трансграничное сотрудничество: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; и&nbsp;зарубежные партнеры объединяют усилия Трансграничное сотрудничество: ЗАО «МПЦ» и зарубежные партнеры объединяют усилия
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; делегат Всемирного банковского форума «Элдик Банк» — делегат Всемирного банковского форума
31 января, пятница
22:51
В Токмаке ликвидировали две нелегальные АЗС В Токмаке ликвидировали две нелегальные АЗС
22:15
Касымалиев и Мишустин обсудили защиту российских инвесторов в Кыргызстане
22:00
Государственная ипотека. Кто и как ее может получить
21:43
Госстрой: стоимость жилья в Бишкеке может превысить $4 тысячи за кв метр
21:36
Палец в розетке. О самых нелепых вызовах скорой помощи рассказали в Британии