Государственная ипотека. Кто и как ее может получить

В Кыргызстане в последнее время активно началась развиваться государственное ипотечное кредитование. В республике запустили новую жилищную программу «Менин үйүм — 2024-2030» («Мой дом — 2024-2030»). Редакция 24.kg разбиралась, как получить государственную ипотеку и кто на нее может претендовать.

Основные требования для участников госипотеки: На момент подачи заявления претенденту должно быть 18 лет.

Должен быть общий трудовой стаж или опыт в бизнесе длительностью два года. Он также попадает под требования, если работал в одной компании не менее года.

У участника или его супруги не должно быть собственного жилья в Кыргызстане.

За последние три года до даты подачи заявления у участника и его супруги не должно быть любых сделок, связанных с недвижимостью на территории страны.

Участник должен быть платежеспособным.

Виды ипотечного кредитования

1 Социальная ипотека Социальная ипотека

Выдается сотрудникам бюджетной и частной сферы под 4 процента годовых до 25 лет.

Не требует первоначального взноса.

Подаваться могут многодетные семьи (пять и более несовершеннолетних детей).

Лица с ограниченными возможностями и опекуны.

Доступна для вдов и вдовцов, которые не состоят в браке и имеют несовершеннолетних детей.

Участвовать могут молодые специалисты до 35 лет в сельской местности.

Граждане, не состоящие в браке и имеющие несовершеннолетнего ребенка без записи об одном из родителей.

2 Льготная ипотека Льготная ипотека

Выдается под 4 процента годовых до 25 лет.

Отсутствует первоначальный взнос.

Предусмотрена для государственных и муниципальных служащих, а также для работников бюджетных сфер (учителей, врачей и других).

3 Доступная ипотека Доступная ипотека

Выдается под 8 процентов годовых до 25 лет.

Для частников необходим первоначальный взнос от 20 процентов.

Как подать заявку? Заявки на участие в программе принимают в онлайн-режиме. Для регистрации необходимо пройти по ссылке на сайт ГИК и заполнить необходимые поля. После регистрации откроется личный кабинет на портале, а на номер придет смс с временным паролем для последующей установки основного. Для входа в личный кабинет надо ввести ИНН и пароль, а после оплатить госуслуги в разделе "Оплата услуг«.Стоимость запроса на одного человека составит 179 сомов. За эти деньги ГИК делает запрос в госорганы, чтобы узнать семейное положение, продолжительность трудового стажа и наличие жилья у претендента.

Всего есть три вида ипотеки, на которые можно подать заявление, — социальная, льготная и доступная.

Оплата и подтверждение

После оплаты необходимо подтвердить личный кабинет и одобрить согласие на обработку персональных данных. Согласие можно предоставить онлайн через мобильное приложение Balance.kg. Для этого нужно скачать приложение в Play Market или App Store и пройти в нем онлайн-идентификацию.

После идентификации в меню приложения нужно перейти во вкладку «Гос» и нажать кнопку «Регистрация в ГИК».

Подтверждение согласия и отправка заявки

Если заявитель в браке, то супруг или супруга должны отдельно скачать приложение, пройти онлайн-идентификацию и в меню «Гос» нажать кнопку «Согласие супруга(и)». Тогда в личном кабинете в разделе «Согласие на поиск персональных данных» отобразится отметка «Согласие получено».

После предоставления согласия на обработку персональных данных и оплаты в личном кабинете в разделе «Мои заявки» необходимо нажать на «Добавить заявку», внести дополнительные сведения и отправить заявку на проверку в ГИК. Статус заявки должен быть таким — «Отправлен на проверку».

Отметим, что госслужащие освобождены от уплаты налогов и отчислений в Соцфонд. Для определения трудового стажа им нужно прикрепить справку о заработной плате за последний год в личном кабинете в разделе «Мои документы».

Какой срок рассмотрения заявки?

Могут ли отклонить заявку, если изменилось семейное положение?

Редакциив ГИК рассказали, что в последнее время процесс рассмотрения заявки упрощен. Если ранее заявки рассматривали в течение двух-трех месяцев, то сейчас процесс занимает два-три дня. В течение этого времени участник получает обратную связь.Если ваше семейное положение изменилось после подачи заявки, обновите данные в личном кабинете на портале. Это не повлияет на очередь, если вы соответствуете условиям программы.

Изменение в составе семьи может повлиять на площадь предоставляемого жилья. ГИК проведет проверку, и если вы больше не подходите под условия программы, заявку отклонят.

Как изменения в трудовом статусе влияют на заявку?

Например, процентная ставка может увеличиться с 4 до 8 процентов.

Если заявитель был в очереди на получение ипотеки как госслужащий и сменил работу, его очередь сохранится, но условия ипотеки изменятся в зависимости от новой сферы деятельности.

Если заявитель потеряет работу или его доходы снизятся, это может повлиять на его способность платить по ипотеке. В таком случае ситуацию рассматривают индивидуально.

Надо ли повторно подавать заявку, если изменились обстоятельства?

Если у вас изменилось семейное или рабочее положение после подачи заявки, вам не надо подавать новую. Просто обновите информацию в личном кабинете на электронном портале.

Эти изменения не повлияют на вашу очередь, если вы по-прежнему подходите под критерии программы. ГИК проверит вашу заявку еще раз, чтобы убедиться, что вы все еще соответствуете требованиям.

Как ГИК проверяет доходы заявителя?

Доходы проверяют через систему «Тундук» с использованием данных Налоговой службы и Социального фонда. Документы от Соцфонда могут подтвердить доходы, а в некоторых случаях можно запросить справку о доходах от ГНС, даже если человек декларацию не подавал.

Налоговая служба может выдать специальную форму, подтверждающую доходы на основе имеющейся информации. В ГИК заметили, что по условиям программы нет требований к уровню доходов участников.