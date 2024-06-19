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Экономика

«Кумтор Голд Компани» и финская Metso договорились о сотрудничестве

Руководители компании «Кумтор Голд Компани» Алмазбек Барыктабасов и компании Metso Маркку Терасвасара (Финляндия) подписали меморандум о сотрудничестве для продвижения «КГК» как национальной платформы ответственной добычи золота.

Меморандум направлен на создание предпосылок для сотрудничества в реализации стратегических проектов «Кумтор Голд Компани» и развитии металлургической промышленности в Кыргызстане.

Речь идет о сотрудничестве в таких проектах, как переработка лежалых хвостов, усовершенствование и модернизация методов и технологических процессов извлечения золота посредством использования передовых технологий, применяемых для улучшения показателей экологически чистой очистки и извлечения золота, в том числе из труднообогатимых и комплексных золотосодержащих руд.

Сотрудничество между компаниями будет охватывать экологически безопасные и перспективные проекты в металлургии с применением передовых технологий на руднике «Кумтор».

Компания Metso — мировой лидер в области технологий устойчивого развития, комплексных решений и сервиса, применяемых в отраслях производства нерудных материалов, переработки полезных ископаемых и металлургии. Штаб-квартира компании находится в городе Эспоо (Финляндия). На сегодняшний день в Metso работает более 17 тысяч сотрудников почти в 50 странах мира. В 2023 году объем продаж достиг 5,4 миллиарда евро.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/297050/
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