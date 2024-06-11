По строительству Камбаратинской ГЭС-1 создали Координационный донорский комитет

Международный инвестиционный энергетический форум, который начался 10 июня в Вене (Австрия), завершился созданием Координационного донорского комитета по строительству Камбаратинской ГЭС-1. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
В состав Координационного донорского комитета первыми вошли Всемирный банк, Фонд ОПЕК, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Исламский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и другие.
Как отмечается, осенью 2024 года должна пройти первая сессия комитета.
Кроме того, на форуме подписали ряд документов:
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межведомственное соглашение о сотрудничестве по проекту «Камбаратинская ГЭС-1» между министерствами энергетики Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана;
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меморандум о взаимопонимании по «Поддержке укрепления электросети Кыргызской Республики» для финансирования проекта «Линия электропередачи 500 киловатт Кемин — Балыкчи»;
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соглашение между Кыргызской Республикой и Международной финансовой корпорацией по второй фазе проекта по развитию солнечной энергетики;
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соглашение о финансировании проектов «Модернизация подстанции «Долинка» и «Реконструкция подстанции «Речная»;
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меморандум о взаимосотрудничестве в реализации инвестиционных проектов в сфере энергетики между Национальным агентством по инвестициям при президенте Кыргызской Республики и Китайской международной инженерной компанией, консалтинговой группой по энергетике.
«Подводя итоги форума, я уверенно могу сказать, что мы достигли значительного прогресса в налаживании контактов и общем понимании дальнейших действий. Уверен, что Координационный донорский комитет станет продолжением действий и «сверкой часов» по реализации национального проекта — строительства Камбаратинской ГЭС-1», — заявил глава кабмина Акылбек Жапаров.