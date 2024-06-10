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Экономика
Сюжет: Камбар-Ата-1

Проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 обсудят на энергофоруме в Вене

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров прибыл в Вену (Австрия) с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба главы кабмина.

В ходе рабочей поездки Акылбек Жапаров примет участие в Международном энергетическом инвестиционном форуме. Основной темой обсуждения станет проект строительства Камбаратинской ГЭС-1.

Кроме этого, председатель кабинета министров представит на форуме страновую презентацию и примет участие в пленарном заседании и панельных сессиях, посвященных гидроэнергетическому потенциалу республики.

Также он проведет ряд двусторонних встреч, в частности с федеральным министром европейских и международных дел Австрийской Республики Александром Шалленбергом и федеральным министром экономики и труда Австрийской Республики Мартином Кохером.

Акылбек Жапаров также проведет переговоры с главами европейских гидроэнергетических компаний.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/296184/
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