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Экономика

Зампред кабмина Адылбек Касымалиев встретился с губернатором Санкт-Петербурга

Первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Адылбек Касымалиев предложил интенсифицировать контакты между региональными производителями, торговыми палатами и другими деловыми ассоциациями, объединить усилия по наращиванию взаимной торговли и продвижению промышленной кооперации, а также эффективно выстраивать механизмы сотрудничества между бизнес-кругами двух стран», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/296151/
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