Зампред кабмина Адылбек Касымалиев встретился с губернатором Санкт-Петербурга

Первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Адылбек Касымалиев предложил интенсифицировать контакты между региональными производителями, торговыми палатами и другими деловыми ассоциациями, объединить усилия по наращиванию взаимной торговли и продвижению промышленной кооперации, а также эффективно выстраивать механизмы сотрудничества между бизнес-кругами двух стран», — говорится в сообщении.