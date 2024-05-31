Робин Брукс призвал остановить реэкспорт из Кыргызстана в Россию

Главный экономист Института международных финансов (IIF), экс-главный валютный стратег Goldman Sachs Робин Брукс призвал западные страны, а также ЕС остановить массовый реэкспорт товаров из Кыргызстана в Россию. Об этом он написал в сети X.

Заявление вызвано рекордным ростом экспорта из Сербии в КР после начала конфликта между РФ и Украиной.

«Экспорт из Сербии в Кыргызстан вырос на 6 тысяч 200 процентов по сравнению с периодом до вторжения. Это просто смешно. Нет сомнений, что КР — ключевой узел в перевалке западных товаров в Россию. Введи санкции против Кыргызстана, и эта торговля рухнет во всей Центральной Азии и на Кавказе...», — заявил экономист.

Он отметил высокий рост экспорта из всех государств Евросоюза в КР.

«Экспорт в Кыргызстан бурно растет во всех странах ЕС, но в кыргызстанских данных почти нет роста импорта из этих государств. КР — это просто название, указанное в счете-фактуре. Истинный пункт назначения — РФ. Это ни для кого не секрет. Европейский союз отводит глаза...», — заметил Робин Брукс.

Он также привел сведения по экспорту в Кыргызстан из Китая, Турции и Южной Кореи.

«КНР и Турция открыли для себя КР как хаб для перевалки западных товаров в Россию. Только вот немногие из товаров, которые номинально поставляются в Кыргызстан, на самом деле оказываются там. Большая часть отправляется прямиком в Москву. Западу необходимо остановить эту незаконную деятельность», — пишет экономист.

По его словам, «в кыргызстанском экспортном рэкете участвуют все».

«По данным Южной Кореи, экспорт в КР в среднем на $100 миллионов в месяц превышает объем импорта из Южной Кореи. Разница, скорее всего, идет напрямую в РФ. Кыргызстан — перевалочный узел. Закройте его», — добавил Робин Брукс.

Ранее он также заявлял о резком росте поставок автомобилей и запчастей из Германии в Россию.