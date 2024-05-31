03:00
USD 87.70
EUR 95.02
RUB 0.97
Экономика

Робин Брукс призвал остановить реэкспорт из Кыргызстана в Россию

Главный экономист Института международных финансов (IIF), экс-главный валютный стратег Goldman Sachs Робин Брукс призвал западные страны, а также ЕС остановить массовый реэкспорт товаров из Кыргызстана в Россию. Об этом он написал в сети X.

Заявление вызвано рекордным ростом экспорта из Сербии в КР после начала конфликта между РФ и Украиной.

«Экспорт из Сербии в Кыргызстан вырос на 6 тысяч 200 процентов по сравнению с периодом до вторжения. Это просто смешно. Нет сомнений, что КР — ключевой узел в перевалке западных товаров в Россию. Введи санкции против Кыргызстана, и эта торговля рухнет во всей Центральной Азии и на Кавказе...», — заявил экономист.

Он отметил высокий рост экспорта из всех государств Евросоюза в КР.

«Экспорт в Кыргызстан бурно растет во всех странах ЕС, но в кыргызстанских данных почти нет роста импорта из этих государств. КР — это просто название, указанное в счете-фактуре. Истинный пункт назначения — РФ. Это ни для кого не секрет. Европейский союз отводит глаза...», — заметил Робин Брукс.

Он также привел сведения по экспорту в Кыргызстан из Китая, Турции и Южной Кореи.

«КНР и Турция открыли для себя КР как хаб для перевалки западных товаров в Россию. Только вот немногие из товаров, которые номинально поставляются в Кыргызстан, на самом деле оказываются там. Большая часть отправляется прямиком в Москву. Западу необходимо остановить эту незаконную деятельность», — пишет экономист.

По его словам, «в кыргызстанском экспортном рэкете участвуют все».

«По данным Южной Кореи, экспорт в КР в среднем на $100 миллионов в месяц превышает объем импорта из Южной Кореи. Разница, скорее всего, идет напрямую в РФ. Кыргызстан — перевалочный узел. Закройте его», — добавил Робин Брукс.

Ранее он также заявлял о резком росте поставок автомобилей и запчастей из Германии в Россию.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/295522/
просмотров: 3574
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан не снизил реэкспорт в Россию. Почему? Мнение эксперта
Впервые за пять лет лидер Китая едет в европейское турне
Еще одна компания из Кыргызстана попала под санкции США
Кыргызстанский Finca Bank ограничит переводы из «Сбербанка» и «Тинькофф банка»
Импорт алюминия, меди и никеля из России попал под санкции США и Британии
Акылбек Жапаров: Не испытываем страха перед санкциями
Кыргызстан и Армения оказались лидерами по росту экспорта обуви в Россию
Представительство ЕС в КР: Принятие закона о НКО является тревожным событием
На $18,3 миллиарда выросло состояние олигархов России с начала 2024 года
Как власти Кыргызстана помогают подсанкционным компаниям. Расследование Kloop
Популярные новости
Курс продажи российского рубля в&nbsp;обменках Бишкека почти сравнялся с&nbsp;сомом Курс продажи российского рубля в обменках Бишкека почти сравнялся с сомом
Сом подорожал относительно российского рубля, доллара, евро и&nbsp;тенге Сом подорожал относительно российского рубля, доллара, евро и тенге
Курсы российского рубля и&nbsp;евро выросли. Доллар пока продолжает дешеветь Курсы российского рубля и евро выросли. Доллар пока продолжает дешеветь
Казахстан готов к&nbsp;строительству дороги Алматы&nbsp;&mdash; Иссык-Куль&nbsp;&mdash; Мади Такиев Казахстан готов к строительству дороги Алматы — Иссык-Куль — Мади Такиев
Бизнес
Обязательная регистрация мобильных телефонов на&nbsp;территории Кыргызской Республики Обязательная регистрация мобильных телефонов на территории Кыргызской Республики
Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов: Инвестируйте в&nbsp;свой интеллект&nbsp;&mdash; это выгодно Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов: Инвестируйте в свой интеллект — это выгодно
&laquo;Керемет Банк&raquo;&nbsp;&mdash; первый участник GovFintech-платформы &laquo;Ишкер&raquo; от&nbsp;&laquo;MEGA&amp;РСК Банк&raquo; «Керемет Банк» — первый участник GovFintech-платформы «Ишкер» от «MEGA&РСК Банк»
VoLTE от&nbsp;MEGA: кристально чистый звук при высокой скорости интернета бесплатно VoLTE от MEGA: кристально чистый звук при высокой скорости интернета бесплатно
1 июня, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
31 мая, пятница
23:44
В Сузаке сожгли госфлаги и заменили их полотнищем с арабской надписью
23:43
Sony на презентации State of Play 31 мая покажет 14 игр для PlayStation
22:00
Туры выходного дня. Куда отправиться в путешествие по Кыргызстану
21:55
Кыргызстан не снизил реэкспорт в Россию. Почему? Мнение эксперта
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 июня: будет солнечно и жарко