Более 98 тысяч литров незаконных ГСМ изъяла за четыре месяца Налоговая служба

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики за четыре месяца 2024 года в ходе рейдового налогового контроля изъяла 98,6 тысячи литров незаконных горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В том числе изъяты 52,7 тысячи литров бензина марки АИ-92, марки АИ-80 — 33,6 тысячи литров и 12,3 тысячи литров дизельного топлива.

По результатам выявленных нарушений наложены административные штрафы на 943 тысячи сомов.

Напомним, что розничная продажа горюче-смазочных материалов должна осуществляться на автозаправочных станциях с использованием автоматизированной системы управления и контрольно-кассовой машины. При перемещении и хранении ГСМ обязательно применяются контрольные пломбы и электронные товаротранспортные накладные.