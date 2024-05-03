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Экономика

Объем климатических инвестиций в Центральной и Западной Азии — $186 миллиардов

На сегодня общий объем климатических инвестиций в Центральной и Западной Азии составляет порядка $186 миллиардов. Об этом сообщил генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков на специальной сессии в рамках 57-го годового собрания АБР.

По его словам, для мобилизации капитала частного сектора нужно подготовить потенциал для реализации высококачественных социальных проектов с акцентом на климат. При этом сам Азиатский банк развития сейчас работает над созданием донорского фонда подготовки проектов по климату и устойчивости в рамках программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

«Высокие транспортные и торговые издержки делают диверсификацию очень низкой в нашем регионе. Страны ЦАРЭС очень зависят от торговли и ископаемых видов топлива, что вносит свой вклад в выбросы парниковых газов и экологическую деградацию», — сказал Евгений Жуков.

АБР рассматривает возможность включить торговлю в часть климатических решений.

«Критически важные элементы, которых очень много в регионе ЦАРЭС, могут сыграть важную роль в достижениях возобновляемой энергетики и способствовать развитию чистых технологий от ветровых турбин, солнечных панелей, электромобилей и аккумуляторных батарей», — считает Евгений Жуков.

Он также напомнил, что страны ЦАРЭС должны ускорить реформы в упрощении процедур торговли и логистики, чтобы продвигать устойчивые цепочки стоимости. Полная цифровизация торговых процессов в регионе ЦАРЭС поможет снизить выбросы углерода на 13 миллионов тонн.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/293151/
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