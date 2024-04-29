Евразийский фонд стабилизации и развития планирует выделить $1,45 миллиона гранта для реализации проекта «Разработка автоматизированной информационной системы категоризации налогоплательщиков «Рейтинг налогоплательщика» и модуля цифрового профиля налогоплательщика в Кыргызской Республике». Об этом сообщает пресс-служба ЕФСР.

Отмечается, что реализация проекта предполагает создание и внедрение в Налоговой службе КР автоматизированной информационной системы, предусматривающей категоризацию налогоплательщиков, их сегментирование с использованием статистических и математических моделей, а также разработку модуля цифрового профиля налогоплательщика.

Профиль будет составляться в автоматическом режиме путем сбора и анализа данных о компании из различных источников, доступных налоговым органам.

«Предполагается, что благодаря этому в том числе у компаний появится возможность оценивать потенциальных контрагентов. Таким образом, помимо повышения прозрачности ведения бизнеса и качества налогового администрирования, проект позволит улучшить общий деловой климат в республике», — рассказали в ЕФСР.

Кроме того, прошла миссия представителей Евразийского фонда стабилизации и развития в Бишкек. В ходе визита сотрудники ЕФСР провели встречи с представителями Министерства финансов и Налоговой службы, обсудили состояние цифровой инфраструктуры, планы по ее модернизации в ближайшие годы.

Ранее ЕФСР уже оказывал поддержку институциональных преобразований в сфере налогового администрирования в Кыргызстане. В 2022-м в рамках стабилизационного финансирования на $160 миллионов среди прочего созданы правовые основы для проводимой сегодня автоматизации налоговых процедур.