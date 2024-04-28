Кыргызстан и Азербайджан намерены увеличить товарооборот до $500 миллионов к 2030 году. Об этом сообщает агентство Trend со ссылкой на заявление главы Министерства экономики и коммерции Данияра Амангельдиева на втором заседании Межгосударственного совета между КР и Азербайджаном.

«Мы нацелены к 2030-му обеспечить уровень товарооборота между нашими странами на порядка $500 миллионов. Мы готовы обеспечить рынок Азербайджана качественной сельскохозяйственной продукцией (картофель, фасоль, орехи), макаронными изделиями, продукцией стекольного производства, электролампами и прочим», — сказал он.

Данияр Амангельдиев отметил, что стремительно развивающиеся двусторонние отношения создали наилучшие возможности для наращивания и расширения торгово-экономических связей между Кыргызстаном и Азербайджаном.

Он упомянул, что для обеспечения активной работы на среднесрочной основе подготовлена насыщенная программа сотрудничества между государствами до 2029 года, которая включает в себя все перспективные направления — наращивание товарооборота, развитие транспортных сообщений, финансово-банковскую, культурно-гуманитарную и другие сферы.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с КР в 2023-м составил $64,978 миллиона, что в 6,01 раза превышает показатели 2022 года ($10,81 миллиона).