«Кыргызалтын» в апреле начнет продавать золото за рубежом

В апреле ожидается первая поставка золота на международный рынок со стороны «Кыргызалтына». Об этом на закрытом брифинге сообщил журналистам высокопоставленный чиновник администрации президента.

Он особенно подчеркнул, что драгоценный металл будут продавать по цене Лондонской биржи на момент поставки. Сотрудник рассказал, что властям страны поступали разные предложения о выкупе золота, но многие просили дисконт. Сейчас все будет прозрачно.

В то же время чиновник добавил: хотелось бы, чтобы как можно больше золота оставалось в стране, чтобы население вкладывалось. «Кыргызалтын» достраивает завод мерных слитков, и народ сможет покупать их, а на внешний рынок где-то около 10-12 тонн будет продано», — добавил он.

Чиновник добавил, что власти страны предпринимают большие усилия, чтобы в стране была развитая ювелирная промышленность.