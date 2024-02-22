В Кыргызстане снизилось соотношение денежных переводов мигрантов к ВВП

В Кыргызстане переводы трудовых мигрантов оставались вблизи 30 процентов от ВВП в течение большей части 2010-х, а в 2022–2023 годах заметно снизились. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития.

Экономисты банка считают, что это произошло не из-за сокращения сумм переводов в долларах, а из-за быстрого роста ВВП страны в долларовом эквиваленте.

«Структура миграционного притока в Россию меняется: растет доля граждан Узбекистана и Таджикистана, а снижается — Кыргызской Республики и Армении. Значимость денежных переводов физических лиц для экономик Узбекистана и Таджикистана выросла в 2022–2023 годах, а для Кыргызстана и Армении — снизилась», — отмечают в ЕАБР.