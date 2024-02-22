21:48
USD 89.43
EUR 96.57
RUB 0.97
Экономика

В Кыргызстане снизилось соотношение денежных переводов мигрантов к ВВП

В Кыргызстане переводы трудовых мигрантов оставались вблизи 30 процентов от ВВП в течение большей части 2010-х, а в 2022–2023 годах заметно снизились. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития.

Экономисты банка считают, что это произошло не из-за сокращения сумм переводов в долларах, а из-за быстрого роста ВВП страны в долларовом эквиваленте.

«Структура миграционного притока в Россию меняется: растет доля граждан Узбекистана и Таджикистана, а снижается — Кыргызской Республики и Армении. Значимость денежных переводов физических лиц для экономик Узбекистана и Таджикистана выросла в 2022–2023 годах, а для Кыргызстана и Армении — снизилась», — отмечают в ЕАБР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/287457/
просмотров: 314
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане аннулируют регистрацию кошелька Qiwi
В 2023 году мигранты перевели в Кыргызстан $2,7 миллиарда
Нацбанк включил в статистику переводы через карты и электронные кошельки
За месяц приток переводов от мигрантов в Кыргызстан вырос на $16,9 миллиона
За месяц приток переводов от мигрантов в Кыргызстан снизился на $100 тысяч
За месяц приток переводов от мигрантов в Кыргызстан вырос на $18,5 миллиона
Проблемы со SWIFT. Теперь Кыргызстану ограничения выставил и корейский банк
За месяц приток переводов от мигрантов в Кыргызстан снизился на $17,6 миллиона
За полгода переводы от мигрантов упали на треть. И могут сократиться еще
За месяц приток переводов от мигрантов в Кыргызстан снизился на $10,5 миллиона
Популярные новости
Информационный расчет по&nbsp;налогу на&nbsp;имущество. Кто и&nbsp;когда должен его сдавать Информационный расчет по налогу на имущество. Кто и когда должен его сдавать
Корпорация &laquo;Росатом&raquo; уже работает в&nbsp;Кыргызстане. Какие проекты реализует Корпорация «Росатом» уже работает в Кыргызстане. Какие проекты реализует
Гольф-клуб на&nbsp;Иссык-Куле. Кто строит объект и&nbsp;при чем тут семья президента Гольф-клуб на Иссык-Куле. Кто строит объект и при чем тут семья президента
Какие государственные гарантии дает легализация активов Какие государственные гарантии дает легализация активов
Бизнес
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
22 февраля, четверг
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 февраля: в Бишкеке снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 февраля: в Бишкеке с...
20:32
В Кыргызстане снизилось соотношение денежных переводов мигрантов к ВВП
20:16
В школе села Сары-Булун Иссык-Кульской области директор ударил ученика
20:14
Кандидат хотел оспорить итоги выборов двухлетней давности. ЦИК ему отказал
19:30
Изменение автобусного маршрута, штрафы за мусор. Что происходит в Бишкеке