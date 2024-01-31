Льготные кредиты фермерам Кыргызстана начнут выдавать в феврале

Фермерам, занятым в животноводстве и растениеводстве, в феврале начнут выдавать льготные кредиты. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, в целях продолжения реализации проекта «Финансирование сельского хозяйства» принят проект «Финансирование сельского хозяйства- 12» .

«В реализации проекта участвуют два государственных коммерческих банка, объем кредитования — 7 миллиардов сомов. В рамках проекта предусмотрены кредиты по двум направлениям — животноводство и растениеводство», — говорится в сообщении.