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Экономика

Льготные кредиты фермерам Кыргызстана начнут выдавать в феврале

Фермерам, занятым в животноводстве и растениеводстве, в феврале начнут выдавать льготные кредиты. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, в целях продолжения реализации проекта «Финансирование сельского хозяйства» принят проект «Финансирование сельского хозяйства-12».

«В реализации проекта участвуют два государственных коммерческих банка, объем кредитования — 7 миллиардов сомов. В рамках проекта предусмотрены кредиты по двум направлениям — животноводство и растениеводство», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/285505/
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