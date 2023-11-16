Камбар-Ата-1. Евразийский банк развития обсуждает с кабмином участие в проекте

«Сейчас мы активно обсуждаем с кабинетом министров Кыргызстана и Всемирным банком участие в проекте строительства Камбаратинской ГЭС-1», — сообщил сегодня журналистам председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов.

По его словам, стратегия банка предполагает серьезный фокус на водно-энергетические проекты. Это глобальные проекты, связанные с реализацией водно-энергетического потенциала стран Центральной Азии. Из наиболее практических проектов, которые ЕАБР уже начали в этом году, Николай Подгузов назвал строительство Куланакской ГЭС.

«По линии Евразийского фонда стабилизации и развития финансируется проект «Камбар-Ата-2». Есть много проектов в сфере возобновляемых источников энергии во всех странах — участницах ЕАБР. В целом мы до 2026 года намерены проинвестировать не менее $400 миллионов в такого рода проекта. Но это, скорее, скромная оценка, она будет превышена», — отметил он.

Глава ЕАБР подчеркнул, что кабинет министров Кыргызстана сейчас предпринимает серьезные усилия, чтобы оживить проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 и придать ему ускорение. Чтобы это сделать, в первую очередь необходимо подготовить качественное технико-экономическое обоснование проекта. Оно ранее было сделано, но требует актуализации.

«Сейчас мы тему знаем, хорошо в ней разбираемся, готовы за счет средств Фонда технического содействия принять участие в актуализации ТЭО. Наши партнеры из Всемирного банка тоже эту проблему обозначили и активно в нее входят. Я уверен, что через какое-то время родится это ТЭО. А затем будет серьезный процесс формирования пула инвесторов, которые этот проект будут реализовывать. Движение неплохое. Будем надеяться, что общими усилиями получится реализовать проект», — заключил Николай Подгузов.