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Экономика

В Кыргызстане валовой сбор пшеницы сократился на 25,8 процента

В Кыргызстане по состоянию на конец октября 2023-го зерновых культур (без зернобобовых, риса и гречихи) убрано с площади 579,5 тысячи гектаров, что на 1,2 процента больше, чем на аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

Отмечается, что при этом намолочено 1,6 миллиона тонн зерна в первоначальном оприходованном весе, что на 15 процентов меньше. Снижение объемов намолота обусловлено уменьшением урожайности зерновых колосовых культур по сравнению с 2022-м на 28 процентов. Из-за аномально высоких температур нынешним летом в вегетационный период валовой сбор пшеницы сократился на 25,8 процента, ячменя — на 29,5 процента.

Ранее сообщалось, что Россия запретит экспорт пшеницы. Был опубликован проект решения правительства о запрете вывоза твердой пшеницы с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024-го.

В Министерстве сельского хозяйства Кыргызстана подчеркнули, что в рамках решений ЕАЭС ежегодно составляется прогнозный и индикативный баланс спроса и предложений. Каждое государство дает прогнозы производства по отдельным видам сельскохозяйственных товаров, которые можно экспортировать, и необходимый объем для импорта для покрытия потребности населения.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/279612/
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