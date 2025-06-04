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Экономика

Казахстан намерен увеличить экспорт зерновых и масленичных в Кыргызстан

Доля сельскохозяйственной продукции во взаимной торговле Казахстана и Кыргызстана составляет 20 процентов и активно растет. За первый квартал 2025 года товарооборот продукцией АПК между двумя странами увеличился на 40,7 процента, сообщает Министерство национальной экономики РК.

В ведомстве также проинформировали, что Казахстан нацелен на увеличение экспорта зерновых и масличных культур в Кыргызстан, включая 3,4 тысячи тонн зерна и 10,9 тысячи тонн муки в ближайший период.

Напомним, ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин и первый замглавы кабмина КР Данияр Амангельдиев провели встречу. Сторонами рассмотрены вопросы торгово-экономического сотрудничества, в том числе подтверждена взаимная готовность активизировать реализацию совместных инвестиционных проектов для достижения целей по увеличению двусторонней торговли до $3 миллиардов к 2030 году.

Казахстан готов увеличить экспорт по 195 товарным позициям на сумму свыше $260 миллионов, включая продукцию нефтехимии, пищевой промышленности, металлургии и других отраслей.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/331447/
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