Россия запретит экспорт пшеницы. Как это отразится на Кыргызстане

В России опубликовали проект решения правительства о запрете вывоза твердой пшеницы с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024-го. Соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативных актов.

В Министерстве сельского хозяйства Кыргызстана отметили, что в рамках решений ЕАЭС ежегодно составляется прогнозный и индикативный баланс спроса и предложений. Каждое государство дает прогнозы производства по отдельным видам сельскохозяйственных товаров, которые можно экспортировать, и необходимый объем для импорта для покрытия потребности населения.

В рамках индикативного баланса ЕАЭС ежегодно принимается решение спроса и предложения по объемам импорта и экспорта.

«Согласно утвержденному индикативному спросу и предложений, все государства берут на себя обязательства о поставках товаров утвержденных объемов. На сегодня Кыргызстану до конца года объема хватит. Вводимое РФ решение по ограничению экспорта, по предварительным данным, касается третьих стран. Это значит, что поставки зерна продовольственной пшеницы из России в Кыргызстан по договорам в рамках ЕАЭС продолжаются. При этом Кыргызстан, в свою очередь, 12 сентября 2023 года запретил экспорт зерна продовольственной пшеницы и муки сроком на шесть месяцев», — подчеркнули в Минсельхозе.