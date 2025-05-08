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Экономика

Объем экспорта казахстанской пшеницы в Кыргызстан удвоился

Узбекистан стал основным покупателем зерна нового урожая, экспортированного Казахстаном. Об этом сообщает Forbes Kazakhstan.

Уточняется, что с сентября прошлого года за восемь месяцев РК направила за границу 7,6 миллиона тонн пшеницы. Это на 58 процентов больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Больше всего казахстанского зерна ушло в Узбекистан — 2,7 миллиона тонн, что почти на 30 процентов больше по сравнению с прошлым сезоном.

На втором месте оказался Таджикистан, закупивший 1,1 миллиона тонн, что в полтора раза больше прежнего объема.

На третьем месте расположился Иран с 889 тысячами тонн, чей показатель в 16 раз превышает поставки сезона—2023-2024.

Самый резкий рост экспорта зафиксирован в направлении Азербайджана — почти в 114 раз, до 569 тысяч тонн. В Афганистан поставки увеличились на треть — до 270 тысяч тонн.

Объем экспорта в Кыргызстан удвоился и составил 181 тысячу тонн.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328439/
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