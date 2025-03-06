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Власть

Минсельхоз продал фермерам пшеницу в два раза дороже рыночной стоимости

В 2022 году Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности продало фермерам пшеницу в кредит через «Айыл Банк» в два раза дороже рыночной стоимости. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Жаныбек Кыдыкбаев.

По его словам, фермеры купили ее по 61 сому, при этом в том году рыночная стоимость пшеницы составляла 31 сом.

«Фермеры говорят, что эта пшеница так и не пригодилась, потому что мельницы ее не приняли. А теперь они вынуждены платить за нее. Они просят снизить цену этой пшеницы», — сказал Жаныбек Кыдыкбаев.

Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Жаныбек Керималиев ответил, что такие жалобы от фермеров поступают и в ведомство. Сейчас министерство работает над решением проблемы. Как именно, заместитель министра не уточнил.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321983/
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