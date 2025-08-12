В Кыргызстане убрано более половины урожая зерновых. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности по состоянию на 11 августа.

По ее данным, уже убрано 340,1 тысячи гектаров зерновых культур (общая площадь — 678,4 тысячи гектара). Это составляет 50,1 процента. Показатели превышают прошлогодние цифры.

В Минсельхозе отмечают, что пшеница убрана с 190,8 тысячи гектара полей, а ячмень — 149,2 тысячи гектара.

В Ошской области приступили к уборке кукурузы, по стране продолжается сбор овощей, бахчевых и картофеля.