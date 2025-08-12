08:49
USD 87.43
EUR 101.89
RUB 1.10
Общество

В Кыргызстане убрано более половины урожая зерновых

В Кыргызстане убрано более половины урожая зерновых. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности по состоянию на 11 августа.

По ее данным, уже убрано 340,1 тысячи гектаров зерновых культур (общая площадь — 678,4 тысячи гектара). Это составляет 50,1 процента. Показатели превышают прошлогодние цифры.

В Минсельхозе отмечают, что пшеница убрана с 190,8 тысячи гектара полей, а ячмень — 149,2 тысячи гектара.

В Ошской области приступили к уборке кукурузы, по стране продолжается сбор овощей, бахчевых и картофеля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339205/
просмотров: 128
Версия для печати
Материалы по теме
На 20 дней раньше началась уборка зерновых в Джалал-Абадской области
Казахстан намерен увеличить экспорт зерновых и масленичных в Кыргызстан
В Кыргызстане валовой сбор пшеницы сократился на 25,8 процента
Россия выдвинула странам ЕАЭС новые условия экспорта зерна
В 2022 году из Новосибирска в Кыргызстан отправили 33,2 тысячи тонн зерна
Россия разрешила экспорт семян зерновых и кукурузы в страны ЕАЭС
Несмотря на запрет. В Кыргызстан пытались ввезти 225 тонн зерновых культур
Правительство РФ ввело запрет на вывоз зерна в ЕАЭС и сахара — за пределы союза
Запрет экспорта. 400 тысяч тонн урожая кукурузы может остаться гнить на полях
Из России в Кыргызстан и Казахстан пытались незаконно вывезти 365 тонн зерновых
Популярные новости
Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в&nbsp;воду Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в воду
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
В&nbsp;Кыргызстане появилась первая женщина-пилот В Кыргызстане появилась первая женщина-пилот
В&nbsp;парке Навои в&nbsp;Оше сносят объекты Омурбека Текебаева и&nbsp;Чолпон Султанбековой В парке Навои в Оше сносят объекты Омурбека Текебаева и Чолпон Султанбековой
Бизнес
Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в&nbsp;Кыргызстане Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в Кыргызстане
Минприроды и&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; будут сотрудничать в&nbsp;сфере экологии и&nbsp;ESG Минприроды и «Элдик Банк» будут сотрудничать в сфере экологии и ESG
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
12 августа, вторник
08:46
Не тот фитосанитарный сертификат. В Кыргызстан не пропустили груз из Казахстана Не тот фитосанитарный сертификат. В Кыргызстан не пропу...
08:29
В Кыргызстане убрано более половины урожая зерновых
08:10
Порнография под запретом. Президент Кыргызстана подписал закон
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
11 августа, понедельник
23:41
Пользователи раскритиковали GPT-5, а OpenAI обещает вернуть GPT⁠-⁠4o за оплату
23:02
Разбитый светофор на Токомбаева/Сухэ-Батора в Бишкеке не убирают вторую неделю
22:45
Льготный лизинг: фермеры КР получили 1 тысячу 123 единицы техники в 2025 году
22:00
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
21:22
Самой уродливой собакой в мире в 2025 году признали метиса двух бульдогов