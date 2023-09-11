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Экономика

При росте потребления света энергетики будут вводить регулировочные мероприятия

«Если потребители не будут соблюдать прописанные в техусловиях правила и не будут отключать отопление в час пик, мы вынуждены будем проводить регулировочные мероприятия, чтобы не оставить весь Бишкек без света», — заявил сегодня на пресс-конференции министр энергетики Таалайбек Ибраев.

По его словам, разрешение на электроотопление есть у владельцев трехфазок. Когда его подключали, то были прописаны технические условия. Там указано, что нельзя включать электрическое отопление в часы пик утром и вечером.

«Если наш потребитель не будет выполнять прописанное в техусловиях, то мы спалим трансформатор. Знаете, сколько он стоит? $1,5 миллиарда. Поэтому мы вводим ограничения. У кого есть техусловия на электроотопление, должны сами в час пик отключаться. Если этого не будет, будем вводить регулировочные мероприятия. Когда будем видеть, что идет увеличение мощности, будем отключать фидер, переключаться на другой. Разгрузку будем делать, мы обязаны это делать, потому что каждый отвечает за этот трансформатор», — сказал Таалайбек Ибраев.

«Во время часа пик мы будем вводить регулировочные мероприятия на час, полтора, два часа. Возможно. Мы все материально ответственные лица. Если мы спалим этот трансформатор, то завтра нас посадит прокуратура. За полтора часа дом не охладиться, холодно не станет. Когда час пик пройдем, пожалуйста, дальше потребитель свою электроэнергию получает», — заключил он.

Под регулировочными мероприятиями имеется в виду отключение электричества. Раньше это называли веерными отключениями.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/274762/
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