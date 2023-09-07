В Кыргызстане растет число депозитов за счет вкладов в иностранной валюте

Во втором квартале 2023 отмечалось продолжение роста депозитной базы, что, главным образом, объясняется повышением депозитов в иностранной валюте. Об этом говорится в отчете о денежно-кредитной политике Национального банка.

Отмечается, что на конец июня 2023 года депозитная база в национальной валюте увеличилась с начала года на 11,4 процента и составила 205,4 миллиарда сомов. Этот рост связан с повышением объема несрочных депозитов, доля которых в сомовой депозитной базе составила 63 процента. Депозиты до востребования выросли на 24,1 процента с декабря 2022 года, расчетные счета — на 4,0 процента, срочные депозиты — на 10,5 процента.

В иностранной валюте депозитная база увеличилась на 18,1 процента за счет роста несрочных депозитов, доля которых в депозитной базе в иностранной валюте составила 82,3 процента. Расчетные счета выросли на 18,4 процента, счета до востребования — на 12,9 процента, срочные депозиты — на 30,1 процента.

Долларизация депозитов выросла до 47,1 процента (+1,6 процента с декабря 2022 года).

«Ставки по срочным депозитам в национальной валюте оставались на высоком уровне с небольшой тенденцией к снижению. В июне 2023 года процентная ставка по срочным депозитам в национальной валюте (остатки) снизилась на 0,2 процента по сравнению с декабрем 2022 года и составила 12,1 процента. Ставки по вновь принятым срочным депозитам в национальной валюте сократились на 1,1 процента, до 10,7 процента», — проинформировали в Нацбанке.