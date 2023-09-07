04:45
USD 89.51
EUR 97.10
RUB 0.97
Экономика

В Кыргызстане растет число депозитов за счет вкладов в иностранной валюте

Во втором квартале 2023 отмечалось продолжение роста депозитной базы, что, главным образом, объясняется повышением депозитов в иностранной валюте. Об этом говорится в отчете о денежно-кредитной политике Национального банка.

Отмечается, что на конец июня 2023 года депозитная база в национальной валюте увеличилась с начала года на 11,4 процента и составила 205,4 миллиарда сомов. Этот рост связан с повышением объема несрочных депозитов, доля которых в сомовой депозитной базе составила 63 процента. Депозиты до востребования выросли на 24,1 процента с декабря 2022 года, расчетные счета — на 4,0 процента, срочные депозиты — на 10,5 процента.

В иностранной валюте депозитная база увеличилась на 18,1 процента за счет роста несрочных депозитов, доля которых в депозитной базе в иностранной валюте составила 82,3 процента. Расчетные счета выросли на 18,4 процента, счета до востребования — на 12,9 процента, срочные депозиты — на 30,1 процента.

Долларизация депозитов выросла до 47,1 процента (+1,6 процента с декабря 2022 года).

«Ставки по срочным депозитам в национальной валюте оставались на высоком уровне с небольшой тенденцией к снижению. В июне 2023 года процентная ставка по срочным депозитам в национальной валюте (остатки) снизилась на 0,2 процента по сравнению с декабрем 2022 года и составила 12,1 процента. Ставки по вновь принятым срочным депозитам в национальной валюте сократились на 1,1 процента, до 10,7 процента», — проинформировали в Нацбанке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/274408/
просмотров: 3297
Версия для печати
Материалы по теме
Минфин хочет разместить свободные бюджетные деньги в комбанках
В Кыргызстане растет объем депозитов — уже 226,6 миллиарда сомов
За два года объем депозитов в банках Кыргызстана вырос на 30 миллиардов сомов
Почти половина всех депозитов в стране — в инвалюте
В Кыргызстане растет количество депозитов в иностранной валюте
Фонд защиты депозитов сформирован на сумму 4,9 миллиарда сомов
С 10 июня вступают в силу изменения к закону о защите банковских вкладов
Цифра дня. 4,5 миллиарда сомов составляет фонд защиты депозитов в Кыргызстане
Цифра дня. 339 миллиардов сомов составил объем депозитного портфеля
Сумму компенсации вклада в банках предложили увеличить до миллиона сомов
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане пройдет Глобальная неделя денег В Кыргызстане пройдет Глобальная неделя денег
Теперь официально. Минэнерго предлагает повысить тарифы на&nbsp;свет с&nbsp;1&nbsp;мая Теперь официально. Минэнерго предлагает повысить тарифы на свет с 1 мая
С&nbsp;1&nbsp;мая тарифы на&nbsp;свет для населения будут составлять 110,8 тыйына С 1 мая тарифы на свет для населения будут составлять 110,8 тыйына
Токтогульское водохранилище. Объем упал до&nbsp;7,3 миллиарда кубометров Токтогульское водохранилище. Объем упал до 7,3 миллиарда кубометров
Бизнес
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
20 марта, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
19 марта, вторник
23:45
Компания Radia планирует построить самый большой самолет в мире WindRunner
23:24
За два месяца в Кыргызстане водителей оштрафовали на 722 тысячи сомов
22:54
Землетрясение в Кыргызстане. Жертв и разрушений нет
22:49
МЧС предупреждает: не оставляйте зарядное устройство в розетке без телефона
22:22
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Работы по ТЭО продолжаются