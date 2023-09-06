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Экономика

В Кызыл-Кие открылся новый медицинско-диагностический комплекс

В городе Кызыл-Кие Баткенской области открылся современный частный медицинско-диагностический комплекс «Уромед». Об этом сообщает пресс-служба Российско-Кыргызского фонда развития.

Директор клиники Касымбек Орозалиев рассказал, что возведение здания они начали своими силами. Позже понадобились средства на завершение строительства и покупку высокотехнологичного оборудования.

«Мы подготовили проект, обратились в Российско-Кыргызский фонд развития и получили от него $460 тысяч», — сообщил он.

В медцентре 37 коек для стационарного лечения, оказывают различные услуги, включая проведение эндоурологических, эндохирургических, эндотравматологических операций и аппаратной медицинской диагностики. На первом этаже — поликлиника, способная ежедневно принимать более 200 человек. С пациентами работают специалисты высокого уровня.

Ранее специализированных медучреждений по оперированию урологических заболеваний в Баткенской области не было, и многим пациентам приходилось ездить в Бишкек, Ош или Узбекистан. Теперь благодаря новому медцентру (единственному учреждению такого рода в Баткенской области) они могут проходить полный курс лечения у себя в регионе.

«У нас также лечатся больные из Ошской и Джалал-Абадской областей. Чтобы попасть к нам, некоторые из них проезжают 400 километров», — отметил Касымбек Орозалиев.

Заместитель полномочного представителя президента КР в Баткенской области Тимур Мадяров отметил, что социальные проекты фонда в этом регионе вносят большой вклад в укрепление здоровья населения и развитие всей страны.

«Баткенская область для нас особый регион. Еще два года назад у фонда здесь не было ни одного крупного проекта. Сегодня реализуем уже шесть проектов: по строительству малой ГЭС, заводов по производству стройматериалов, газобетона и кирпича. И, конечно, занимаемся социальными проектами, которые для Баткенской области особенно актуальны», — сказал председатель правления РКФР Артем Новиков.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/274387/
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