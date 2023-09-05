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Экономика

На реке Гульча построят новую малую ГЭС за средства РКФР

Российско-Кыргызский фонд развития планирует выделить $4,2 миллиона на строительство малой гидроэлектростанции на реке Гульча в Алайском районе Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Отмечается, что проект реализует ОсОО «Алай Гидро». Новая ГЭС мощностью 9 мегаватт позволит на 86 процентов покрыть потребность Алайского района в электричестве. На станции будет современное высокотехнологичное оборудование.

«Государство прикладывает беспрецедентные усилия для развития энергоотрасли. За последние шесть месяцев принят ряд стратегически важных законов, которые позволят в ближайшее время ускорить реализацию гидроэнергетических проектов. Фонд не остается в стороне от этой работы. Строительство малой ГЭС на реке Гульча — восьмой проект в этой сфере, который РКФР начал реализовывать за последние два года», — отметил председатель правления РКФР Артем Новиков.

Совокупная мощность реализуемых фондом проектов составляет 153 мегаватта. Это почти 600 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год. Общая стоимость проектов по ГЭС — $183,6 миллиона, из которых фонд выделил $72 миллиона. Каждый проект не только поможет сократить энергодефицит в КР, но и станет хорошим подспорьем для увеличения производственных мощностей и появления новых рабочих мест.

«Надеемся, эта ГЭС скоро даст электричество, которое будет очень востребовано жителями данного района», — сказал начальник управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/274284/
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