Больничный лист теперь можно получить онлайн

Министерство здравоохранения Кыргызстана запустило новый сервис на государственном портале электронных услуг «Тундук» по получению листков временной нетрудоспособности в тестовом режиме. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Для этого необходимо зайти на портал portal.tunduk.kg или в мобильное приложение Tunduk, затем перейти в раздел «Здоровье» и выбрать «Листок нетрудоспособности».

Также информация о полученных листах временной нетрудоспособности доступна в Цифровом профиле здоровья.

«Цифровой листок временной нетрудоспособности — это тот же «больничный лист», который организации здравоохранения выдавали на бумаге, а теперь будут заполнять, передавать и хранить с помощью специальной информационной системы», — говорится в сообщении.

Персональные данные гражданина хранятся в информационной системе «Цифровая амбулаторная карта пациента», которая обеспечивает все необходимые условия защиты информации и сохранения ее конфиденциальности. Сведения о диагнозе сотрудника работодателю не предоставляются, только причины выдачи документа (заболевание, по беременности и родам, карантин, травма и несчастный случай, профзаболевание, по уходу за больным). Сторонние лица доступа к цифровому листку временной нетрудоспособности не имеют.

Ранее Минздрав утвердил положение об организации документооборота в системе здравоохранения в части ведения медицинской документации в форме электронных документов. Таким образом осуществляется поэтапный переход на безбумажное ведение медицинской документации.