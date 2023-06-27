Таможенные платежи в Кыргызстане теперь можно оплачивать онлайн

Таможенные платежи теперь можно оплачивать онлайн. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела прогнозирования и учета таможенных платежей ГТС Айзада Халикова.

По ее данным, система запущена совместно с ОАО «РСК Банк».

«Теперь у участников внешнеэкономической деятельности появилась возможность оплатить таможенные платежи через приложение банка «РСК 24». Они моментально будут отражаться в базе ГТС, что упрощает и ускоряет процедуру таможенного оформления», — сообщила Айзада Халикова.

Услуга пока доступна только клиентам «РСК банка». По словам координатора проектов инженерно-технической группы Государственной таможенной службы Урмата Мекишева работа ведется и с другими банками.