Бизнес выступает за выработку концепции развития горнорудной деятельности

Ряд важных текущих вопросов горнодобывающей отрасли обсудил комитет Международного делового совета по минеральным ресурсам. Об этом сообщает пресс-служба МДС.

Изучены вопросы использования рекультивационных фондов недропользователей, применения к горнодобывающим компаниям тарифов на электрическую энергию, сборов за удержание лицензий на право пользования недрами (СУЛы), иных налоговых и неналоговых платежей, а также статус проекта Горного кодекса КР.

За последние пять лет законодательство по горнорудной отрасли претерпело значительные изменения. Международный деловой совет

Увеличена финансовая нагрузка на недропользователей, введены новые платежи (налоговые и неналоговые), увеличены ставки некоторых платежей, установлены монопольные права для госпредприятий на некоторые виды услуг, законодательной властью регулярно предлагаются инициативы по монополизации рынка с выделением преференций для госкомпаний.

«Участники заседания комитета МДС пришли к выводу, что для улучшения законодательства и условий ведения деятельности в горнорудной отрасли будет эффективнее сначала выработать концепцию развития горнорудной отрасли, которая поможет сформировать общее видение дальнейших действий по совершенствованию условий деятельности в отрасли. Затем разработать стратегию с пошаговым планом мероприятий, с учетом периодов строительства и производственной деятельности каждого значимого горного предприятия, программы освоения малых месторождений. При наличии таких документов у законодательной и исполнительной власти будет четкое понимание по разработке нормативно-правовой базы горнорудной отрасли», — подчеркнули в МДС.