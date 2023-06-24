Правила для личной казны. Как научиться беречь и добиваться финансовых целей

Каждый из нас рано или поздно решал, что пора браться за ум и копить на новый гаджет, путешествие или подушку безопасности. Чаще всего такие планы так и остаются планами.

решаем, что уровень заработка не позволяет нам копить, поэтому займемся этим как-нибудь в другой раз.

Это самый распространенный миф о сбережениях. В Национальном банке 24.kgрассказали, зачем надо экономить, как это правильно делать и почему не стоит брать деньги в долг.

Зачем нужны сбережения

Сбережения могут быть в материальной (наличные деньги, домашний скот, драгоценные материалы) и нематериальной (деньги на счетах в банке и другое)формах.Они напрямую связаны с вашими доходами и потреблением (расходами).

Проще говоря, чем больше вы зарабатываете, тем больше можете отложить.

Конечно, это условие работает только в случае, если ваши расходы не растут с вашими доходами. Ведь в основе понятия «сбережения» лежат слова «бережливость» и «экономия».

Начать откладывать надо с 20 до 45-50 лет. В это время у человека есть опыт, знания и силы зарабатывать и возможность откладывать по максимуму. Но важно не только копить на «черный» день, но и защищать деньги от нецелевого использования и инфляции. Поэтому они должны не просто лежать под матрасом, а работать, принося дополнительный доход.

«В зависимости от сроков реализации ваших целей вы можете выбрать для себя наиболее подходящий инструмент сбережения. Чем доходнее будет инструмент, тем быстрее вы сможете реализовать свои цели. Но следует помнить, что вероятность рисков растет пропорционально доходности», — отмечаютв Нацбанке.

Правильно ставим цели

Люди начинают откладывать часть дохода не только для того, чтобы создать финансовую подушку безопасности. Часто сбережения нужны и для крупных покупок. Это значит, что вы копите на какую-то конкретную цель. Но ее надо правильно ставить.

«Надо бы сделать ремонт на кухне» — это не финансовая цель, а всего лишь грезы, которые тянут время.

Ставьте перед собой конкретную, измеримую в деньгах и по срокам цель. Чем конкретнее, тем лучше. Например, мне нужно до 1 декабря 2024 года сделать ремонт на кухне на 37 тысяч сомов. Так вы поймете, сколько вам нужно откладывать денег каждый месяц, и,возможно, скорректируете временные рамки, если сумма слишком большая.

Можете ставить перед собой по одной цели на разные периоды жизни (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные цели). Главное, чтобы они были реалистичными.Потренируйтесь прямо сейчас: возьмите листок бумаги и напишите конкретную цель.

Следите за расходами и планируйте свой бюджет.

Если не соблюдать эти правила, то даже самой правильной цели достичь не удастся. Если вы не знаете, сколько тратите, начните учитывать финансы. Много для этого не нужно. Просто записывайте все траты в отдельный блокнот или в программе Excel. Да, на первых порах эта работа будет казаться крайне нудной и скучной. Но только так вы действительно сможете понять, куда «утекают» ваши денежки и почему их все время не хватает.

Когда подсчитаете расходы, проще будет спланировать предстоящие траты и избежать импульсивных покупок.

Несколько полезных лайфхаков

Есть еще несколько простых правил, которые позволяют более эффективно сберегать финансы. Одно из них — копите деньги на разные цели отдельно. Копилка должна быть в каждой семье. Даже если вы откладываете каждый месяц всего 1 тысячу сомов, то через год в ней будет уже 12 тысяч.

Это немного, но иногда позволяет избежать дополнительных долгов.

Если же вы копите на какие-то конкретные цели, то лучше откладывать деньги на каждую цель отдельно. Тогда будет проще понять, сколько еще денег вам нужно до конечной суммы.

И обязательно оставляйте подушку безопасности,ведь в жизни всегда есть место форс-мажорным обстоятельствам и непредвиденным тратам. Чтобы процесс экономии средств не был совсем уж печальным, оставляйте пространство для личных трат и накоплений. Все мы люди, и всем свойственны маленькие человеческие слабости. Попытка потратить на них деньги из общей копилки может закончиться скандалом.

Планируйте расходы на подарки и праздники или установите лимиты на такие непредвиденные расходы.

Подарок на свадьбу племянника, кошумча на различные мероприятия, корпоратив - учитывайте все. Можете не считать каждую копейку, но старайтесь быть в рамках лимитов.

И старайтесь не брать деньги в долг. Наверное, это один из самых сложных пунктов. Да, иногда кажется, что по-другому выжить не получится. Денег катастрофически не хватает, приходится занимать. Но если вы действительно хотите вылезти из долгов, жить спокойно и счастливо, то перестаньте брать в долг.