04:07
USD 89.09
EUR 98.53
RUB 0.99
Экономика

За пять месяцев на Wildberries продано кыргызских товаров на $57 миллионов

За пять месяцев 2023 года через Wildberries реализовано товаров, произведенных в Кыргызстане, на сумму более 5 миллиардов рублей ($57 миллионов). Об этом стало известно на встрече замминистра экономики и коммерции Айнуры Усенбековой с гендиректором маркетплейса Татьяной Бакальчук.

Татьяна Бакальчук отметила прогресс в развитии швейного производства Кыргызстана. Она также рассказала, что кыргызские предприниматели активно осваивают не только производство, но и способы торговли посредством электронных маркетплейсов.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества и имеющийся потенциал в торговле кыргызскими товарами на Wildberries.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/268773/
просмотров: 5429
Версия для печати
Материалы по теме
Wildberries marketplace enters market of China
Маркетплейс Wildberries вышел на китайский рынок
Trade on Wildberries simplified for Kyrgyzstanis
Торговать на Wildberries кыргызстанцам станет проще. Подписано соглашение
Wildberries to teach businesses in Kyrgyzstan in opening pick-up points
Wildberries будет учить бизнес Кыргызстана открытию пунктов выдачи заказов
Export of Kyrgyz goods on Wildberries estimated at 2.6 billion soms
Wildberries начал возвращать продавцам стоимость товара, если он был подменен
Wildberries to build logistics center in Uzbekistan
Wildberries построит логоцентр в Узбекистане. Кыргызстан над проектом еще думает
Популярные новости
Невеселый прогноз. В&nbsp;2024 году продолжится рост цен на&nbsp;все Невеселый прогноз. В 2024 году продолжится рост цен на все
Валютный прогноз&nbsp;&mdash; 2024. Какими будут курсы доллара, рубля и&nbsp;тенге Валютный прогноз — 2024. Какими будут курсы доллара, рубля и тенге
Цены в&nbsp;Кыргызстане. Что за&nbsp;год подорожало больше всего Цены в Кыргызстане. Что за год подорожало больше всего
С&nbsp;начала года курсы валюты в&nbsp;Кыргызстане остаются стабильными С начала года курсы валюты в Кыргызстане остаются стабильными
Бизнес
Новогодние каникулы с&nbsp;MegaPay Новогодние каникулы с MegaPay
&laquo;7&nbsp;АТА&raquo; (&laquo;Жети Ата&raquo;) сближает поколения «7 АТА» («Жети Ата») сближает поколения
Новый уровень комфортного зимнего отдыха от&nbsp;MEGA Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA
Все дома в&nbsp;Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к&nbsp;интернету и&nbsp;кабельному&nbsp;ТВ Все дома в Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к интернету и кабельному ТВ
6 января, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 января, пятница
22:53
«Тетрис» покорен. Американский подросток первым в истории прошел игру до конца
22:00
Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 января: будет солнечно
19:30
Почти 32 миллиона рублей зарплаты вернули кыргызстанским мигрантам в России
19:00
Афиша Бишкека на выходные: детские спектакли, рождественский концерт и выставки