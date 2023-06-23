За пять месяцев 2023 года через Wildberries реализовано товаров, произведенных в Кыргызстане, на сумму более 5 миллиардов рублей ($57 миллионов). Об этом стало известно на встрече замминистра экономики и коммерции Айнуры Усенбековой с гендиректором маркетплейса Татьяной Бакальчук.

Татьяна Бакальчук отметила прогресс в развитии швейного производства Кыргызстана. Она также рассказала, что кыргызские предприниматели активно осваивают не только производство, но и способы торговли посредством электронных маркетплейсов.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества и имеющийся потенциал в торговле кыргызскими товарами на Wildberries.