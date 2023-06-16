В последние годы импорт семян из третьих стран в ЕАЭС превышает $1 миллиард ежегодно. Об этом во время круглого стола сообщил начальник отдела развития аграрных рынков ЕЭК Андрей Дробышевский.

По его словам, наиболее импортозависимые по семенам культуры — это подсолнечник, кукуруза и сахарная свекла. Еще около $200 миллионов приходится на импорт саженцев плодовых деревьев и семян овощных культур.

«При этом мы имеем экспорт и взаимную торговлю, которые значительно уступают объемам импорта. И в этом направлении нам нужно развивать собственную селекцию. Для примера, наш экспорт сосредоточен на семенах пшеницы и семенном картофеле», — отметил Андрей Дробышевский.