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Экономика

В странах ЕАЭС объем импорта семян из третьих стран превышает $1 миллиард в год

В последние годы импорт семян из третьих стран в ЕАЭС превышает $1 миллиард ежегодно. Об этом во время круглого стола сообщил начальник отдела развития аграрных рынков ЕЭК Андрей Дробышевский.

По его словам, наиболее импортозависимые по семенам культуры — это подсолнечник, кукуруза и сахарная свекла. Еще около $200 миллионов приходится на импорт саженцев плодовых деревьев и семян овощных культур.

«При этом мы имеем экспорт и взаимную торговлю, которые значительно уступают объемам импорта. И в этом направлении нам нужно развивать собственную селекцию. Для примера, наш экспорт сосредоточен на семенах пшеницы и семенном картофеле», — отметил Андрей Дробышевский.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/268294/
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