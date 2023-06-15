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Экономика

За четыре месяца Кыргызстан экспортировал 1,4 тонны золота

За январь — апрель 2023-го Кыргызстан экспортировал 1,4 тонны золота на $87,9 миллиона. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

При этом в прошлом году за аналогичный период было поставлено только 33,7 килограмма золота на $27,6 миллиона.

Основная часть экспорта драгоценного металла пришлась на Швейцарию, куда вывезли 1,2 тонны на $78,2 миллиона. Интересно, что мартовские данные показывали экспорт золота на уровне 645,2 килограмма. Получается, что всего за месяц поставки выросли почти в два раза.

Стоимость проданного Швейцарии золота составляет $62,9 за грамм, или $1 тысячу 956,9 за унцию.

Это примерно соответствует ценам на драгоценный металл на Лондонской бирже. На 14 июня унция золота стоила $1 тысячу 955,8.

Кыргызстан также экспортировал 167,8 килограмма золота в Гонконг на $9,6 миллиона. В этом случае стоимость унции составила $1 тысячу 796,9.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/268209/
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